頻尿 醫揭喝水方式是關鍵

明明才剛喝水，沒多久就想上廁所？頻尿不一定是代表水喝太多，也可能與喝水方式、膀胱敏感有關。書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，若一次「豪飲」大量開水，短時間內尿量快速增加，確實可能讓人頻頻產生尿意，建議改採少量、多次的方式補充水分。若夜間起床尿尿達2次以上，甚至合併急尿、疼痛等症狀，應就醫釐清是否有泌尿系統疾病。

不少人為了達到一天的喝水量，想到時才一次灌下一大杯水。張雲筑指出，一次大量喝水，例如短時間喝下超過300㏄，可能讓尿液較快累積、增加膀胱負擔，原本膀胱較敏感的人就容易出現尿意。較理想的方式是把水分平均分配，例如從早上起床後開始，每小時補充約150至180㏄，不要等到口渴才一次猛灌。

有夜尿困擾者，睡前3小時要逐漸減少飲水及飲食中的水分，也應避免酒精等具利尿作用的飲品。張雲筑指出，夜尿問題可能從30歲後逐漸出現，與膀胱功能、睡眠、自律神經及夜間尿量等多重因素有關，不能一概視為老化。

如果一晚僅偶爾起床1次，可先調整睡前飲水習慣；若經常一晚起床2次以上，已影響睡眠品質，建議至泌尿科檢查，排除泌尿道感染、膀胱過動症、間質性膀胱炎、攝護腺問題或泌尿道結石等疾病。

張雲筑提醒，頻尿不是只能靠「少喝水」解決，刻意限制水分反而可能造成其他健康問題，應建立規律、少量多次的飲水習慣，同時觀察排尿次數及伴隨症狀。如果頻尿、急尿或夜尿持續數周，甚至出現排尿疼痛、血尿、尿不乾淨等情況，就不應再把問題歸咎於「水喝太多」，應進一步接受泌尿科評估，找出真正原因。