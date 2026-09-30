楊瓊瓔：疫苗主權是守護經濟的保險單

「疫苗主權不只是一個衛生議題，更是一個經濟議題。」立法委員楊瓊瓔指出，我們不能再經歷一次疫苗恐慌，台灣有超過一七一家中小企業，九百萬以上員工，缺疫苗對民眾及社會衝擊很大，目前疾管署已有經費來建立大流行疫苗整備機制，但在選擇預採購合作對象時，一定要把技術成熟度和供貨穩定性列為最重要指標，要將疫苗主權當成守護經濟的最強保險單。

為了讓錢花在刀口上，楊瓊瓔認為，以快速生產疫苗的技術mRNA為例，政府在選擇合作對象時，要評估其技術成熟度及供貨穩定性，過去的經驗也看到很多技術在研發階段很漂亮，可是到了第二期、第三期臨床，或是要真正取得藥證、上市量產的時候，就卡關了，因此，大流行疫苗整備除了支持研發中的計畫，更需要疫情來臨時，真的能上市、能量產、能準時到貨的疫苗供應能力。

另外，多年期預採購合約須把台灣的優先採購權、優先取得權談好。楊瓊瓔表示，我們會要求衛福部、疾管署後續要把合作對象的標準、供貨保障、優先取得機制講清楚，確保這九億元真正用來建立台灣的防疫韌性，而不是流於形式。