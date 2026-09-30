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防疫整備 疫苗韌性 自製採購不求人

聯合報／ 記者沈能元蔡怡真／台北報導
疾管署長羅一鈞日前接受聯合報專訪談疫苗韌性。聯合報系資料照
疾管署長羅一鈞日前接受聯合報專訪談疫苗韌性。聯合報系資料照

流感疫苗將開打，近年各界開始關心國內疫苗韌性計畫。今年五月衛福部及經濟部核定為期五年「國家疫苗產業韌性深耕計畫」，其中有九億元預算進行大流行疫苗採購整備計畫。疾管署長羅一鈞指出，落實疫苗產業政策，包括建立疫苗預採購機制，規畫三千萬劑，建置mRNA等疫苗技術平台，掌握自製能力，已開始研擬與廠商的合約，年底完成後會對外公開。

全球經歷新冠疫情搶疫苗艱困時期後，開始聚焦流行病防備創新聯盟CEPI的一百天任務，強調疫苗快速開發才能抑制大流行傳染狀況。羅一鈞日前接受聯合報專訪指出，疫苗韌性要從二○○三年SARS疫情談起，二○○四年東南亞禽流感疫情，大家擔心流感疫情是否出現大爆發；當時，國光生技就著重國產疫苗生產，期待台灣有自製疫苗能力。

公費流感疫苗即將開打，各界也開始關心台灣的疫苗韌性政策，疾管署正研擬從預採購到建立ｍRNA技術平台等全面性計畫。聯合報系資料照
公費流感疫苗即將開打，各界也開始關心台灣的疫苗韌性政策，疾管署正研擬從預採購到建立ｍRNA技術平台等全面性計畫。聯合報系資料照

新冠疫情爆發後，全球疫苗研發進入戰國時代。羅一鈞說，美英歐洲等疫苗製造大國，因擁有mRNA技術於百天內研發完成並大規模生產新冠疫苗，但國內受限於研發技術，無法快速生產，加上受限於疫苗採購合約，疫苗數量也無法因應民眾需求，導致民眾對於疫情十分憂心。

之前衛福部出版《COVID-19後疫情時代防疫政策白皮書》就建議防疫體系需以「國家安全層級」進行整體規畫，其中，還規畫國家疫苗產業韌性深耕計畫，被視為後疫情時代最重要的防疫根基。

羅一鈞指出，有了新冠經驗，計畫核心就是建構疫苗儲備與快速量產機制，且建立國內製造能力，減少對外部供應依賴；會從三面向推動，首先是取得大流行疫苗的優先採購權，目前作法是與藥廠簽訂「預採購合約」，先給予疫苗廠費用（類似訂金概念），一旦疫情爆發時，必須優先提供台灣相關疫苗，且這些整備計畫平時就要預先完成。

預採購合約預估數量約是六成人口的兩倍，大約是三千多萬劑，羅一鈞說，主要考量是每個人都有可能被感染，且有機會施打疫苗，並以兩劑從寬認定；由於預購金額不小，疫情未發生時，可否轉為年底所須採購的新冠、流感疫苗等，都在討論範圍內。

為因應新興及快速變異傳染病造成毀滅性傷亡，要在一百天內把疫苗做出來，目前較成熟的技術就是mRNA，因此，第二個面向是要建置mRNA等疫苗技術平臺，掌握自主研發與製造的關鍵技術。

羅一鈞指出，澳洲日前已與國際藥廠採取技術轉移、在地生產的概念進行合作，開發出新疫苗的生態系，包括疫苗技術、產線及相關人力需求等，值得借鏡，另外相關預算也會挹注本土疫苗廠，藉由引進國外疫苗技術，讓在地分裝充填及技術授權落地，協助國內疫苗產業轉型、升級，未來就有機會在發生大流行疫情時間生產出國產疫苗，就能達到雙贏的局面。

打造疫苗自主權還須要完善採購、法規審查及取證的相關程序，目前政府也同步進行規畫，未來疫苗做出來後才能取得認證，才有機會賣到其他國家。羅一鈞認為，台灣是進入亞洲市場的跳板，是以國家層級制定成人疫苗政策的國家，投入相當多的資源，且東南亞常是爆發新型傳染病的區域，這都能吸引國際疫苗廠前來投資合作，台灣成為研發新疫苗的基地，對台灣而言是先買一個保險，對國外疫苗廠而言，則能將市場放眼亞洲。

疫苗 韌性 羅一鈞

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