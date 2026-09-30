健康你我他／左耳聽損 右耳敏感 她的世界吵嘈又寂寞

妹妹35歲那年，左耳突發性耳聾，對她造成很大的打擊。剛發病那段時間，歷經各種治療，但聽力仍喚不回，曾沮喪到失去開口說話的能力。

這病使她的左耳單側聽力重度損傷，助聽器幫不上忙。她的右側聽力則是天生聽覺過敏而感到刺耳，所以白天她右耳配戴的是耳塞。她說，如果沒有耳塞，她可能沒辦法在這吵嘈的世界中繼續待下去。

身為家人，對於妹妹的困擾無法切身體會，她偶爾和我聊起生活才會提到。她因耳疾而造成的困擾，大多是來自於周遭人對這症狀的一知半解。例如有一次她走在人行道上，有位阿婆騎著腳踏車，突然出現在妹妹面前大聲怒斥說「噹了那麼久都沒聽到！」原來是妹妹擋到了違騎上人行道的阿婆的路。其實妹妹並非沒聽到鈴鐺聲，而是沒聽出鈴鐺聲就在自己身後。

新冠疫情期間，人人戴口罩，讓妹妹在與人溝通或辦事時感到困擾。因為在語言的發音中，「子音」（如：P、T）只有嘴型沒有發聲，「母音」才有發聲。隔著口罩看不見嘴型，雙方容易雞同鴨講，例如把「他想」聽成「他癢」等奇怪話語。

從她發病至今，已15個寒暑，我猜妹妹也早已習慣她那吵嘈又寂寞的聽覺世界了。萬物皆有活路，無須擔心。仍衷心盼望妹妹的前方之路能少一些磨難，雲開日現！