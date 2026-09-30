全球僅461架次完成自駕環球 台籍背景有三人

自駕環球飛行難度高、所費不貲，且需環境長期養成，在台灣航空圈內極為罕見。根據環球飛行者紀錄，已知的環球飛行總數至少四六一次，多為雙人以上編組完成，美國人最多挑戰成功，其中具有台籍背景的飛行員有三人。

該官網記載，截至二○二一年五月，已知環球飛行總數為四六一架次，其中機組飛行三一八架次，單人飛行一四三架次，男性居多，共四三一架次，女性則為卅二架次。飛機類型統計上，使用單引擎飛機最多。完成挑戰次數最多為美國人，完成挑戰比例最高的是瑞士人。

根據官網的編年史記載，具有台籍背景的飛行員至少有三人。首位為旅美僑胞、企業家應天華，熱愛航空的他會開飛機，也會造飛機，在二○一○年與妻子陳小平一同完成環球一周，共用八十二天、二點六萬多英里，成為全球第一對駕駛單發動機環球的華人。

第二位具台籍背景、挑戰成功的是二○一五年的飛行員黃明祐。他時七十五天，成為首位自駕單引擎螺旋槳輕型運動飛機環球的華人。

旅美企業家周德九也在二○一八年以六十四歲高齡完成環球飛行挑戰。四十二歲才開始學飛的他，與退役自美國航空的飛行夥伴Bill Archer展開環球飛行旅程，歷時廿四天，為首位自駕私人雙噴射引擎完成環球飛行華人。