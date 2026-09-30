自駕環球 林睿哲飛行紀錄惹議

宣稱是首位「純台籍飛行員自駕環球飛行」的林睿哲，今年六月駕駛單引擎輕型飛機N688TW抵達松機，一度引發媒體關注。不過，本報追查國際環球飛行紀錄網站「環球飛行者」發現，N688TW確實完成環球飛行，但網站原始紀錄顯示，全程正駕駛為葡萄牙籍飛行員Filipe Rosa，林睿哲僅參與前段航程。

「環球飛行者」是國外民間組織營運的環球飛行紀錄網站，過去挑戰環球飛行的飛行員或團隊，多會將航機、飛行時間、航線及機組成員等資料登錄網站。

根據該網站顯示，N688TW於六月五日從美國莫哈維機場出發，七月十三日完成環球航程，歷時卅九天，飛行二萬一五四六海浬，造訪十四個國家。正駕駛為Filipe Rosa，以及四名接力參與的飛行員；林睿哲以「Jui-Che Lin」登錄，負責第一段航程，自美國莫哈維經阿拉斯加、日本新千歲、台灣松山，再飛往泰國曼谷。不過網站原本完整揭露的機組資料，今年九月遭移除，目前僅留存Filipe Rosa及部分飛航軌跡。

據掌握，林約三前年才自費赴美學飛，總飛行時數約三百小時，知情人士透露，林的確是計畫發起人，也是出資者之一，因飛行經驗尚淺，需要有經驗者協助，可因旅費準備不足，飛行經驗也不足，導致原團隊發生嚴重歧見。

對此，林睿哲證實，確實在曼谷下機，不過這並不代表環球飛行挑戰中止，後續以另架輕型飛機、另組團隊繼續完成環球航程，並於七月中旬返回美國。

不過截至目前，林睿哲選擇不公開任何可供第三方核實的完整飛行紀錄。林表示，這趟環球飛行過程中發生一些涉及飛行法規的問題，也曾遭恐嚇，目前相關事項已進入司法程序，因此希望暫時低調處理，不願公開更多細節。