聽新聞
0:00 / 0:00

立委喊產假加碼 民團憂加劇女性就業歧視

聯合報／ 記者葉冠妤張曼蘋劉懿萱林銘翰／台北報導

為鼓勵生育，勞動部擬將現行八周產假，延長至十二周，陪產及陪產檢假則從七天，增加至十四天，但不少立委提案再加碼，包括產假延長至十四周。對此，托育及就業政策催生聯盟昨指出，延長產假可能招致職場隱形性別歧視，影響女性就業、升遷與薪資提升，呼籲陪產檢及陪產假必須同步增額，雙親共同承擔照顧責任。

行政院日前公布少子女化十八項對策大禮包，其中包括延長產假、產檢及陪產檢假等。不過朝野立委多認為不足，競相加碼，其中民眾黨團則主張接軌國際勞工組織規範，將產假提高至十四周，另也有立委提案，將陪產檢及陪產假延長至十八天。

但托盟召集人王兆慶說，產假周數愈多，乍看福利愈好，但延長周數恐怕惡化升遷與薪資的性別不平等。

勞動部條平司黃琦雅回應，跟鄰近日韓相比，台灣還有以日為單位的卅天彈性育嬰假可運用，之後也將擴大為六十天。

此外，十月起，婚假將增加為十四天，黃琦雅說，新增的六天婚假工資，雇主仍必須給薪，再向勞保局申請薪資補貼，提醒雇主最遲須在「給付勞工婚假工資後兩年內」完成申請。

立委 勞動部 性別歧視

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

只延長產假恐加劇女性就業歧視 托盟：爸爸陪產假應同步增額

14天婚假10月上路 雇主可向勞保局申請薪資補助

婚假新增六天10月上路 政府同步補助工資

10月起勞工婚假增至14天 已婚也有過渡期 未婚族：沒誘因

相關新聞

防疫整備 疫苗韌性 自製採購不求人

流感疫苗將開打，近年各界開始關心國內疫苗韌性計畫。今年五月衛福部及經濟部核定為期五年「國家疫苗產業韌性深耕計畫」，其中有九億元預算進行大流行疫苗採購整備計畫。疾管署長羅一鈞指出，落實疫苗產業政策，包括建立疫苗預採購機制，規畫三千萬劑，建置mRNA等疫苗技術平台，掌握自製能力，已開始研擬與廠商的合約，年底完成後會對外公開。

長照喘息 家照據點伸援 照顧者不孤單

衛福部統計，全國超過十八萬名照顧者承受沉重照顧壓力，今年至今累積發生四起照顧悲劇事件。為支持家庭照顧者，衛福部陸續設置一九一處「家庭照顧者支持服務共融據點」（家照共融據點），在專業人員陪伴下，照顧者做好照顧分工、安心交接等準備，不用一肩扛起所有照護責任。

楊瓊瓔：疫苗主權是守護經濟的保險單

「疫苗主權不只是一個衛生議題，更是一個經濟議題。」立法委員楊瓊瓔指出，我們不能再經歷一次疫苗恐慌，台灣有超過一七一家中小企業，九百萬以上員工，缺疫苗對民眾及社會衝擊很大，目前疾管署已有經費來建立大流行疫苗整備機制，但在選擇預採購合作對象時，一定要把技術成熟度和供貨穩定性列為最重要指標，要將疫苗主權當成守護經濟的最強保險單。

未減反增 毒駕奪命 「單月增至7人」

交通部昨公布今年一至七月道安統計，總計一五六九人因交通事故死亡，儘管較二○二三年基準年，下降百分之十二，不過仍未達降低百分之十五目標，其中高齡者死亡六九七人，較去年增卅三人，增加集中於桃園、台中及花蓮。另七月起毒駕肇事定義調整，只要毒駕有違規行為都納入，毒駕死亡單月增至七人。

連假塞爆挨轟 交長今開會檢討

中秋教師節連假高鐵擠爆、國道狂堵，引發民怨。交通部長陳世凱表示，交通部今天將邀集高鐵、台鐵、國道客運及航空等單位召開檢討會議。國民黨立委李彥秀批，交通部與高鐵輕忽連假疏運，陳世凱難辭其咎。

自駕環球 林睿哲飛行紀錄惹議

宣稱是首位「純台籍飛行員自駕環球飛行」的林睿哲，今年六月駕駛單引擎輕型飛機N688TW抵達松機，一度引發媒體關注。不過，本報追查國際環球飛行紀錄網站「環球飛行者」發現，N688TW確實完成環球飛行，但網站原始紀錄顯示，全程正駕駛為葡萄牙籍飛行員Filipe Rosa，林睿哲僅參與前段航程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。