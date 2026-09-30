立委喊產假加碼 民團憂加劇女性就業歧視

為鼓勵生育，勞動部擬將現行八周產假，延長至十二周，陪產及陪產檢假則從七天，增加至十四天，但不少立委提案再加碼，包括產假延長至十四周。對此，托育及就業政策催生聯盟昨指出，延長產假可能招致職場隱形性別歧視，影響女性就業、升遷與薪資提升，呼籲陪產檢及陪產假必須同步增額，雙親共同承擔照顧責任。

行政院日前公布少子女化十八項對策大禮包，其中包括延長產假、產檢及陪產檢假等。不過朝野立委多認為不足，競相加碼，其中民眾黨團則主張接軌國際勞工組織規範，將產假提高至十四周，另也有立委提案，將陪產檢及陪產假延長至十八天。

但托盟召集人王兆慶說，產假周數愈多，乍看福利愈好，但延長周數恐怕惡化升遷與薪資的性別不平等。

勞動部條平司黃琦雅回應，跟鄰近日韓相比，台灣還有以日為單位的卅天彈性育嬰假可運用，之後也將擴大為六十天。

此外，十月起，婚假將增加為十四天，黃琦雅說，新增的六天婚假工資，雇主仍必須給薪，再向勞保局申請薪資補貼，提醒雇主最遲須在「給付勞工婚假工資後兩年內」完成申請。