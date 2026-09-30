連假塞爆挨轟 交長今開會檢討

中秋教師節連假高鐵擠爆、國道狂堵，引發民怨。交通部長陳世凱表示，交通部今天將邀集高鐵、台鐵、國道客運及航空等單位召開檢討會議。國民黨立委李彥秀批，交通部與高鐵輕忽連假疏運，陳世凱難辭其咎。

陳世凱表示，連假第一天高鐵確實出現壅塞情形，不僅第一線同仁承受龐大壓力，旅客搭乘感受也不佳，交通部將與高鐵公司討論；針對旅客反映，交通部今天將邀集高鐵、台鐵、國道客運及航空等相關單位召開檢討會議，希望改善下一次連假疏運安排，讓旅客有更好的乘車體驗。

針對外界質疑連假期間未坐鎮指揮，陳世凱說，赴德是重要公務行程，台灣交通疏運同樣是重要工作，兩者都要兼顧，「不管我人在哪，我在飛機上我並沒有休息也沒有睡覺，透過手機看所有運具碰到的問題，該派加班車也都會派」。

李彥秀批評，這次中秋四天連假，國道與高鐵運輸高峰都有事先預警，但交通部與高鐵輕忽連假疏運量能，導致國道、高鐵塞爆，陳世凱與高鐵董事長史哲難辭其咎；賴政府用人只重關係，只看派系，不看能力的結果，已經淪為全民交通災難。

國民黨文傳會主委陳以信表示，部長不是只有剪綵、宣傳政績時才要站在第一線，真正遇到交通疏運大考，更應該負起政治責任；陳世凱若仍只想推卸責任、怪罪運量與旅客，就是尸位素餐、怠忽職守。呼籲陳世凱全面檢討此次疏運失靈的原因，提出後續改善方案，並為中秋連假交通混亂造成民眾不便，向全國人民道歉。