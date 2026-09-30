未減反增 毒駕奪命 「單月增至7人」

交通部昨公布今年一至七月道安統計，總計一五六九人因交通事故死亡，儘管較二○二三年基準年，下降百分之十二，不過仍未達降低百分之十五目標，其中高齡者死亡六九七人，較去年增卅三人，增加集中於桃園、台中及花蓮。另七月起毒駕肇事定義調整，只要毒駕有違規行為都納入，毒駕死亡單月增至七人。

根據統計，今年一至七月高齡者交通死亡共六九七人，雖較基準年二○二三年減少廿二人，但與去年相比，增加卅三人，增幅百分之五，其中增加最多前三名縣市分別為桃園市廿五人、台中市十四人、花蓮縣十三人；而毒駕死亡數光七月就有七人。

交通部路政及道安司長吳東凌表示，高齡者死亡增加集中於桃園市、台中市及花蓮市，主要是這三縣市機車比例皆達五成，高齡者死亡發生交叉路口高達百分之五十四點三二，高齡行人死亡有百分之五十二點○六發生在路段中間穿越馬路被撞擊。

吳東凌指出，從近三年資料來看，高齡者死亡事故在下半年時有上升趨勢，可能與高齡者身體機能退化、日夜溫差較大、日照時間縮短、天色較早變暗等有關，呼籲高齡者早晚外出需多注意安全，並建議身著亮色服裝，同時也提醒不要違規穿越馬路。

內政部警政署交通組科長陳其鋒說，過去毒駕件數及人數只統計第一當事人，無法呈現真實交通狀況，經與學者、交通部討論後，從今年七月起重新定義毒駕肇因統計，未來不管是第一當事人，還是有第二、第三、第四當事人，只要毒駕且有違規行為都納入事故肇因統計，該數據也會作為未來執法的依據。

為了降低機車肇事及未成年駕駛情形，交通部公路局長林福山表示，即日起，實施三大「重大違規再犯講習」新制，包含新增未滿十八歲無照駕駛違規再犯講習六小時，且家長也要連坐一起上課。此外，過去一年曾經上過講習卻再犯者，需上講習再犯班，講習時數也從四小時，延長至六小時；酒駕違規再犯班則從十二小時，延至十五小時。

公路局監理組長吳季娟指出，去年未滿十八歲無照駕駛再犯約有三七九○人；酒駕再犯有一九三二人；一年內曾上講習再次違規則有二點二萬的人，推估新制上路後約有二點八萬人適用。