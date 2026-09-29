準備「南北兩樣情」！氣溫恐一口氣降至20度出頭 第二波影響最明顯

連日炎熱的天氣可能出現轉折。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」晚間發文在貼文中指出深秋不遠了，周五（2日）起東北季風將一波波南下，下周初的第二波影響預估更明顯，北部、東部有機會轉為20度出頭、伴隨短暫雨的天氣。

從貼文附上的氣溫走勢圖可見，周三（30日）、周四（1日）仍受西南風影響，白天高溫約在30多度，部分時段須留意35度以上高溫。周五起第一波東北季風南下，降雨主要影響基隆、宜蘭一帶，其他地區變化較小。

第二波東北季風預計下周初抵達，粉專指出，這波可能是入秋以來最明顯的一次，北部、東部將轉涼並有短暫雨；中南部位於背風面，依目前預報，季風強度尚不足以讓當地同步明顯降溫，白天仍可能偏熱。

不過，本周末開始南北天氣差異將逐漸擴大，粉專直言「要有天氣南北兩樣情的心理準備囉」。

網友們則留言，「來了來了，終於開始慢慢降溫了」、「希望南部也可以一起變冷」、「南部快被曬成人乾了」。