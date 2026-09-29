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農糧署推4主題遊程結合農事體驗 品味花蓮有機風土滋味

中央社／ 台北29日電

農業部農糧署東區分署推廣花蓮有機產品，輔導光之島文化藝術基金會以品牌串聯旅宿，推出4個結合農事體驗的主題遊程，邀民眾品味花蓮有機風土滋味。

農糧署東區分署今天在華山文化創意產業園區舉辦記者會，介紹4個主題遊程，將前往花蓮市、壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉等6鄉鎮市的有機及友善耕作產區，並和19個有機友善品牌及6家旅宿合作，以品味花蓮縱谷不同產區的風土滋味為主軸，結合農事體驗、產地導覽、健走走讀及農村漫遊，帶民眾深入感受花蓮有機農業特色與地方風土。

4梯次遊程時間和主題，分別為11月14日「沉澱原味」、11月22日「歲釀沉香」、12月5日「尋果訪茶」及12月19日至20日「田野食光」，每梯次限額14人，推廣期間優惠價每人新台幣1500元起。

遊程設計將品嚐花蓮縱谷不同有機產區的滋味，包括花蓮市「歲釀沉香」的大陳老酒薑茶；壽豐及鳳林「田野食光」的花生優格米餅；瑞穗及富源「尋果訪茶」的洛神花草茶凍；玉里及富里「沉澱原味」的有機米飯糰，和玉里赤柯山「金花蜜香」的小油菊與芳香萬壽菊茶飲。

6家參與推廣的旅宿，都會設置有機友善展售專區，包括洄瀾窩青年旅舍、窩二樓小客棧、阿思瑪大飯店、花蓮秧悦美地度假酒店、理想大地渡假飯店及山鄰山林青年文旅，將「住一晚」延伸為「帶一份花蓮回家」。

記者會現場也展示多種以花蓮有機農產為原料的產品，包括金針剝皮辣椒、有機米製的米粒醬油等。

農糧署東區分署說，宜花東有機及友善耕作面積達8100餘公頃，占全國近3成，有機農業發展有賴通路與消費者支持，透過這次結合農作體驗、旅宿農產品展售，提升花蓮有機友善農產品的能見度。

花蓮 富里 農糧署

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