循環再設計中心2.0展 讓好的循環產品進入市場

環境部資源循環署今舉辦記者會，公布打造的「循環再設計中心 2.0」全新升級登場，首檔主題展「Circular Mall循環百貨」邀集多家企業及循環服務業者合作展示，即日起在空總國家文化基地「循環再設計中心」開展，提供民眾免費參觀。

環境部彭啓明部長致詞時表示，循環經濟要能長久發展，不能只停留在理念倡議或成果展示，更要形成可持續的商業模式與市場需求，循環再設計中心2.0的重要任務，就是讓展示進一步走向媒合與採用，讓好的循環產品、服務與商業模式真正進入市場。

循環署說明，去年啟用循環再設計中心，以新創孵育、循環產品展售推廣及升級再造為主軸，持續提升循環設計商品能見度。今中心升級為 2.0 版，除提升場館空間外，進一步強化產業鏈結、企業媒合及循環採購推動，藉由產品與服務展示、企業參訪、產業交流及採購媒合，以公私採購力量擴大市場需求。

共同主辦循環台灣基金會黃育徵董事長表示，「Circular Mall 循環百貨」是台灣推動循環產業的重要的一步，循環經濟帶來的不只是產品改變，更是商業模式與生活方式的轉變，例如消費者需要的可以是冷風，但不一定要擁有冷氣機，產品也能透過維修與服務延長使用時間，讓循環服務逐步融入食、衣、住、行、育、樂，真正進入日常生活。

策展單位台灣設計研究院長張基義介紹，首展「Circular Mall循環百貨」展覽規畫「ReUse」、「ReMake」及「Repair Service 以修代換」3大展區，呈現家電家具租借、服飾再使用、循環物流包裝、材料再生及產品維修等多元循環商業模式。

彭啓明接受媒體聯訪時表示，循環再設計中心在1年多前成立，已累積4萬多人參觀，也因為6月立法院三讀通過「資源循環推動法」與「廢棄物清理法」修正案，此時讓更多產業當作循環產業的媒合基地，讓民眾知道什麼是循環經濟，環境部也會結合各部會爭取新的預算和資源循環計畫，台灣除了半導體和AI產業外，廢棄物的處理與轉型也同樣重要。