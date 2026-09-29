快訊

女童遭掛畜生牌遊街 家屬曝「兄妹都被父打」目睹妹妹被揍到流血

流感高峰未退！單周奪30命「最小僅2歲」 就醫逼近14萬人次

每月給媽媽1萬元養老…孝順男連續匯款3年 某日赫見銀行明細瞬間傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

循環再設計中心2.0展 讓好的循環產品進入市場

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
由環境部資源循環署打造的「循環再設計中心 2.0」全新升級登場，帶動循環產品與服務加速落地應用，讓中心從展示場域進一步成為連結循環供給與市場需求的平台。。記者李柏澔／攝影
由環境部資源循環署打造的「循環再設計中心 2.0」全新升級登場，帶動循環產品與服務加速落地應用，讓中心從展示場域進一步成為連結循環供給與市場需求的平台。。記者李柏澔／攝影

環境部資源循環署今舉辦記者會，公布打造的「循環再設計中心 2.0」全新升級登場，首檔主題展「Circular Mall循環百貨」邀集多家企業及循環服務業者合作展示，即日起在空總國家文化基地「循環再設計中心」開展，提供民眾免費參觀。

環境部彭啓明部長致詞時表示，循環經濟要能長久發展，不能只停留在理念倡議或成果展示，更要形成可持續的商業模式與市場需求，循環再設計中心2.0的重要任務，就是讓展示進一步走向媒合與採用，讓好的循環產品、服務與商業模式真正進入市場。

循環署說明，去年啟用循環再設計中心，以新創孵育、循環產品展售推廣及升級再造為主軸，持續提升循環設計商品能見度。今中心升級為 2.0 版，除提升場館空間外，進一步強化產業鏈結、企業媒合及循環採購推動，藉由產品與服務展示、企業參訪、產業交流及採購媒合，以公私採購力量擴大市場需求。

共同主辦循環台灣基金會黃育徵董事長表示，「Circular Mall 循環百貨」是台灣推動循環產業的重要的一步，循環經濟帶來的不只是產品改變，更是商業模式與生活方式的轉變，例如消費者需要的可以是冷風，但不一定要擁有冷氣機，產品也能透過維修與服務延長使用時間，讓循環服務逐步融入食、衣、住、行、育、樂，真正進入日常生活。

策展單位台灣設計研究院長張基義介紹，首展「Circular Mall循環百貨」展覽規畫「ReUse」、「ReMake」及「Repair Service 以修代換」3大展區，呈現家電家具租借、服飾再使用、循環物流包裝、材料再生及產品維修等多元循環商業模式。

彭啓明接受媒體聯訪時表示，循環再設計中心在1年多前成立，已累積4萬多人參觀，也因為6月立法院三讀通過「資源循環推動法」與「廢棄物清理法」修正案，此時讓更多產業當作循環產業的媒合基地，讓民眾知道什麼是循環經濟，環境部也會結合各部會爭取新的預算和資源循環計畫，台灣除了半導體和AI產業外，廢棄物的處理與轉型也同樣重要。

市場 設計 環境部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

紡織展大戲聚焦循環技術！10月6日開幕 遠東新、新纖等聚光

2026台灣設計展《桃園流》開展！青埔、中壢展區8大亮點展覽一次看

陸「十五五」規劃 全固態電池2030年初步實現規模化應用

大東北角觀光圈國際推廣推介媒合會 串聯在地與旅行業者，拓展觀光商機

相關新聞

高鐵連假收假日運量逼近新高 擬精進尖峰疏運服務

昨天是中秋暨教師節連假收假日，台灣高鐵共疏運34萬7963人次，距24日單日新高僅差7人；台灣高鐵今天表示，正積極研議精...

10月起連2波東北季風 迎風面轉雨降溫

氣象署表示，明天仍是穩定、炎熱的天氣，10月1日起2波東北季風接力影響，北部、東半部易有局部短暫陣雨，其中宜蘭要留意局部...

訂房過年被漲50%！台中民宿喊加3.3萬 法制局：若業者違約最高恐賠3倍

有民眾在社群平台Threads發文控訴，5月網路預訂台中包棟民宿，計畫農曆新年期間供12人入住兩晚，當時談定總價為7萬7000元。不料，近日突接獲業者通知要「補漲」3萬3550元，漲幅近50%，消費者痛批合法訂購權益受損。

收假旅運數差點又破紀錄 高鐵中秋連假超過156萬人次搭乘

四天中秋教師節連假疏運期間頭尾，高鐵都出現自由座之亂，交通部預計明天召集鐵公路航運輸業者開會，檢討本次疏運成果，備戰接下來10月登場的兩個連假。會議前夕，高鐵公司統計，今年疏運第一天就創下運量的歷史新高紀錄，最後一天只差一點點就破了第一天紀錄，五天下來共疏運超過156萬人次。

降低機車肇事…3重大違規再犯講習新制明天上路 1年約2.8萬人適用

機車肇事及未成年駕駛情況頻傳，為降低肇事及強化駕照管理，交通部公路局今宣布，明天起實施3大「重大違規再犯講習」新制，包含新增未滿18歲無照駕駛違規再犯講習6小時，且家長也要連坐一起上課；過去1年曾上過講習卻再犯者，需上講習再犯班，講習時數從4小時延長至6小時；酒駕違規再犯班從12小時延至15小時，預估2.8萬人適用。

上路僅3周！高雄電子煙回收桶已收22公斤 國健署：全台數量滿月後公布

為防堵電子煙持續流竄，國健署9月8日起在全台設置電子煙專用回收桶，鼓勵民眾主動繳回。國健署長沈靜芬表示，回收措施上路迄今逾3周，目前各縣市仍陸續盤點回收量，已回報的高雄市共回收約22公斤電子煙。國健署預計實施滿一個月後，統計各縣市回收情形並對外公布。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。