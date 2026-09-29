訂房過年被漲50%！台中民宿喊加3.3萬 法制局：若業者違約最高恐賠3倍

有民眾在社群平台Threads發文控訴，5月網路預訂台中包棟民宿，計畫農曆新年期間供12人入住兩晚，當時談定總價為7萬7000元。不料，近日突接獲業者通知要「補漲」3萬3550元，漲幅近50%，消費者痛批合法訂購權益受損。

台中市觀光旅遊局表示，經查該民宿未領取旅館業登記證，屬非法旅宿，市府旅館業聯合稽查小組將稽查，如確實違法營業將依「發展觀光條例」第55條裁處10至200萬元罰鍰，並勒令歇業。

台中市政府法制局指出，觀光旅館、一般旅館及民宿之房價雖由業者自主訂定，但依據發展觀光條例等相關法規，收取費用不得高於向主管機關備查的最高房價，更嚴禁任意哄抬收費。民眾若遭遇房價無故喊漲，可向主管機關查詢該業者的備查房價。

法制局說明，無論消費者是直接向業者訂房或透過線上平台預訂，均適用個別旅客訂房定型化契約。只要雙方已就日期、房型及金額等必要事項達成合意，契約即告成立，雙方均應依約履行。

若因可歸責於業者的事由，如任意改價、無故取消已確認訂單，導致無法履行契約，消費者可依規定要求賠償。

一般違約情形，得請求約定房價總金額1倍之損害賠償。如是業者故意違約，得請求約定房價總金額最高3倍之損害賠償。若消費者能提出具體證明受有其他實質損害，可一併請求賠償。

法制局提醒，民眾若遭遇類似消費爭議，可使用行政院消費者保護會線上申訴系統提出申訴，或於上班時間撥打「1950」全國消費者服務專線諮詢，維護自身合法權益。