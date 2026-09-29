西藏文化藝術節 藏人歌手與台音樂家攜手共演

2026西藏文化藝術節將推出「相遇在台灣－與山海共鳴」音樂會，邀請國際知名藏人音樂家丹增丘加、在台藏人創作歌手龍珠慈仁、排灣族金曲歌后桑梅絹等台灣與西藏音樂家攜手共演。

文化部政務次長王時思今天在記者會上表示，蒙藏文化中心舉辦「西藏文化藝術節」進入第12年，今年演出透過音樂與藝術，在族群文化的連結上，展現了更多元的可能性，「當桑梅絹演唱的時候，會覺得整個大自然的環境，山、海都在唱和著；當丹增丘加演唱的時候，會覺得也聽到了藏區孩子們的回聲。」

王時思表示，蒙藏文化中心持續辦理「西藏文化藝術節」的核心意義，便是希望透過台灣族群的多元、平等與族群間的對話，展現台灣對於不同族群的理解、包容與尊重。期盼所有的族群在世界並不平靜的現在，終有一天都能找到自己安居的所在，都能享受和平、互相尊重、平等的文化與生活。

根據蒙藏文化中心的新聞資料，台北場次將由丹增丘加、龍珠慈仁、桑梅絹，攜手台北愛樂管弦樂團、全球客家聲韻歌劇團，帶來西藏傳統樂器「扎聶 （六弦琴）」 、「林布（竹笛）」與西洋樂器合奏。

花蓮及嘉義場次邀請龍珠慈仁演出喜悅充盈的「吉祥的山村」、傳達內心和平的「六字大明咒」等曲目；台灣室內樂團弦樂四重奏帶來「月夜愁」、「四季紅」等耳熟能詳的台灣組曲，展現台灣豐富多元的文化底蘊。

「相遇在台灣－與山海共鳴」音樂會29日及30日在台灣戲曲中心；10月3日在花蓮文化創意產業園區，10月9日在嘉義文化創意產業園區演出。