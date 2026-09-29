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高鐵連假收假日運量逼近新高 擬精進尖峰疏運服務
昨天是中秋暨教師節連假收假日，台灣高鐵共疏運34萬7963人次，距24日單日新高僅差7人；台灣高鐵今天表示，正積極研議精進作為，盼尖峰時段提供旅客更舒適、便利的旅運服務。
今年中秋暨教師節連假有4天，自9月25日至28日，適逢連假首日為中秋節，不少民眾提前返鄉，高鐵在連假前一天（24日）旅運人次以34萬7970人次創新高，也因對號座車廂湧入大批自由座旅客，有旅客抱怨，買了對號座卻差點擠不上車。
台灣高鐵告訴媒體，昨天收假日疏運34萬7963人次，距離單日新高，只差7人，累計疏運前5天（9月24至28日）疏運超過156萬人次，所幸在高鐵一線人員堅守崗位、竭盡全力完成任務，以及多數旅客相互體諒配合下，讓多數旅客順利返鄉團聚。
因應這次旅運高峰，台灣高鐵指出，首度將8班行駛南港—台中的南下列車，改停台中北上月台以加速折返效率，並配置9節自由座車廂，經昨天觀察疏運成果，相關措施讓超尖峰時段台中站自由座旅客約等候20分鐘即可上車，卻有達成快速疏運中部以北旅客目標。
台灣高鐵提到，9月28日加開全車自由座列車（商務車廂除外），首度安排2班自嘉義站發車，且從旅運成果觀察，這2班車於超尖峰時段共疏運超過3500位自由座旅客，有效縮短在嘉義以北各站自由座旅客的候車時間，並紓解車站人潮，達成原定目標。
台灣高鐵表示，誠摯感謝一線員工的犧牲奉獻，更感謝全體旅客的體諒與配合，讓殷切返鄉團聚的旅客，得以完成旅程，公司現正積極研議精進作為，希望於尖峰時段提供旅客更加舒適、便利的旅運服務。
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