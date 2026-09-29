收假旅運數差點又破紀錄 高鐵中秋連假超過156萬人次搭乘

四天中秋教師節連假疏運期間頭尾，高鐵都出現自由座之亂，交通部預計明天召集鐵公路航運輸業者開會，檢討本次疏運成果，備戰接下來10月登場的兩個連假。會議前夕，高鐵公司統計，今年疏運第一天就創下運量的歷史新高紀錄，最後一天只差一點點就破了第一天紀錄，五天下來共疏運超過156萬人次。

高鐵公司統計發現，本次中秋連假疏運期間頭尾都出現了極高峰運量。疏運第一天、即中秋節前夕9月24日，整天運量高達34萬7970人次，創下營運以來的最高紀錄。最後一天、收假日即教師節當日也達34萬7963人次。總計五天疏運期間共載運了156萬2518人次。

高鐵公司表示，為因應旅運高峰，台灣高鐵首度將8班行駛南港-台中的南下列車，改停台中北上月台，以加速折返效率，並配置9節自由座車廂。效果立竿見影，超尖峰時段台中站自由座旅客因此約只需等20分鐘即可上車，達成快速疏運中部以北旅客的成效。

高鐵公司強調，收假日加開全車自由座列車，首度安排兩班自嘉義站發車，於超尖峰時段疏運超過3500位自由座旅客，有效縮短嘉義以北各站自由座旅客的候車時間。