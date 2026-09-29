快訊

柯文哲二審出招！律師聲請閱卷90分鐘 攜250GB硬碟「研析有利事證」

AV女優河北彩花唱進科大！校園演唱會卡司曝光 網笑喊一定翹課

差近80倍！車禍賠償從幾十萬變800萬 律師：很多人都漏算這筆

聽新聞
0:00 / 0:00

10月起連2波東北季風 迎風面轉雨降溫

中央社／ 台北29日電
10月1日起2波東北季風接力影響，北部、東半部易有局部短暫陣雨。聯合報系資料照
10月1日起2波東北季風接力影響，北部、東半部易有局部短暫陣雨。聯合報系資料照

氣象署表示，明天仍是穩定、炎熱的天氣，10月1日起2波東北季風接力影響，北部、東半部易有局部短暫陣雨，其中宜蘭要留意局部較大雨勢；北部、宜花地區高溫略降。

中央氣象署預報員王品翔告訴中央社記者，明天各地仍然是相對穩定、高溫炎熱的天氣，各地白天約攝氏33至35度，局部地區仍要注意36度以上高溫。

根據氣象署網站，今天最高溫為屏東縣竹田鄉達36.8度，台北市中正區、雲林縣斗南鎮36.7度次之。

王品翔表示，10月起接連2波東北季風影響，首波在10月1日傍晚起逐漸增強、2日影響；10月3、4日東北季風略減弱；下一波東北季風10月5、6日再增強。這2波東北季風冷空氣強度不強，各地夜晚清晨低溫約24至26度；高溫部分，僅迎風面北部、宜花地區略降為28至30度，中南部仍約32、33度。

降雨部分，王品翔指出，10月1日起北部、東北部降雨漸增，東北季風影響期間，北部、東北部防局部短暫陣雨，其中宜蘭地區要留意局部較大雨勢；10月3、4日雖東北季風減弱，但水氣未減，仍要留意局部短暫陣雨；午後南部地區及各山區有局部短暫陣雨。

王品翔提醒，明天仍有年度大潮，新北至彰化沿海及澎湖在滿潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象。

王品翔說，今年第25號颱風舒力基持續在日本南方海面朝東北方向移動，強度逐漸減弱。目前觀察在關島東方海面有熱帶系統在醞釀，預估週末之後才會有較明顯發展，但各國預測路徑、強度仍有分歧，氣象署會持續觀察。

東北季風 氣象署 宜蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

開工日天氣熱！雙北等11縣市防高溫 10月1日東北季風影響轉雨

今明晴熱飆36度留意年度大潮 周四東北季風報到北東變天

10月初東北季風再起 專家估影響3天 周四變天北東轉雨、中南部飆34度

全台炎熱上看36度高溫 周四變天北東轉雨降溫 10月初颱風可能路徑曝

相關新聞

10月起連2波東北季風 迎風面轉雨降溫

氣象署表示，明天仍是穩定、炎熱的天氣，10月1日起2波東北季風接力影響，北部、東半部易有局部短暫陣雨，其中宜蘭要留意局部...

收假旅運數差點又破紀錄 高鐵中秋連假超過156萬人次搭乘

四天中秋教師節連假疏運期間頭尾，高鐵都出現自由座之亂，交通部預計明天召集鐵公路航運輸業者開會，檢討本次疏運成果，備戰接下來10月登場的兩個連假。會議前夕，高鐵公司統計，今年疏運第一天就創下運量的歷史新高紀錄，最後一天只差一點點就破了第一天紀錄，五天下來共疏運超過156萬人次。

降低機車肇事…3重大違規再犯講習新制明天上路 1年約2.8萬人適用

機車肇事及未成年駕駛情況頻傳，為降低肇事及強化駕照管理，交通部公路局今宣布，明天起實施3大「重大違規再犯講習」新制，包含新增未滿18歲無照駕駛違規再犯講習6小時，且家長也要連坐一起上課；過去1年曾上過講習卻再犯者，需上講習再犯班，講習時數從4小時延長至6小時；酒駕違規再犯班從12小時延至15小時，預估2.8萬人適用。

上路僅3周！高雄電子煙回收桶已收22公斤 國健署：全台數量滿月後公布

為防堵電子煙持續流竄，國健署9月8日起在全台設置電子煙專用回收桶，鼓勵民眾主動繳回。國健署長沈靜芬表示，回收措施上路迄今逾3周，目前各縣市仍陸續盤點回收量，已回報的高雄市共回收約22公斤電子煙。國健署預計實施滿一個月後，統計各縣市回收情形並對外公布。

台鐵列車長上吐下瀉叫救護車 3車次受影響

台鐵188次區間車今天傳出列車長因上吐下瀉，叫救護車送醫。旅客換乘後，新班次列車由台北車班組員接續值乘，晚點時間約9分鐘。原班次便並於中壢-基隆間停駛。

地牛翻身！花蓮卓溪鄉下午4時59分發生規模3.5淺層有感地震

2026年9月29日下午4時59分，花蓮縣卓溪鄉發生芮氏規模3.5淺層地震，最大震度為2級，震源深度約12.3公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。