10月起連2波東北季風 迎風面轉雨降溫

氣象署表示，明天仍是穩定、炎熱的天氣，10月1日起2波東北季風接力影響，北部、東半部易有局部短暫陣雨，其中宜蘭要留意局部較大雨勢；北部、宜花地區高溫略降。

中央氣象署預報員王品翔告訴中央社記者，明天各地仍然是相對穩定、高溫炎熱的天氣，各地白天約攝氏33至35度，局部地區仍要注意36度以上高溫。

根據氣象署網站，今天最高溫為屏東縣竹田鄉達36.8度，台北市中正區、雲林縣斗南鎮36.7度次之。

王品翔表示，10月起接連2波東北季風影響，首波在10月1日傍晚起逐漸增強、2日影響；10月3、4日東北季風略減弱；下一波東北季風10月5、6日再增強。這2波東北季風冷空氣強度不強，各地夜晚清晨低溫約24至26度；高溫部分，僅迎風面北部、宜花地區略降為28至30度，中南部仍約32、33度。

降雨部分，王品翔指出，10月1日起北部、東北部降雨漸增，東北季風影響期間，北部、東北部防局部短暫陣雨，其中宜蘭地區要留意局部較大雨勢；10月3、4日雖東北季風減弱，但水氣未減，仍要留意局部短暫陣雨；午後南部地區及各山區有局部短暫陣雨。

王品翔提醒，明天仍有年度大潮，新北至彰化沿海及澎湖在滿潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象。

王品翔說，今年第25號颱風舒力基持續在日本南方海面朝東北方向移動，強度逐漸減弱。目前觀察在關島東方海面有熱帶系統在醞釀，預估週末之後才會有較明顯發展，但各國預測路徑、強度仍有分歧，氣象署會持續觀察。