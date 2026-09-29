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兩廳院秋天藝術節攜手影視聽中心 4部選片共探同行與離散

中央社／ 台北29日電

國家兩廳院2026秋天藝術節以「林中尋路」為題，首度與國家電影及視聽文化中心舉辦聯名影展，選播包括獲得第93屆奧斯卡3項大獎的「游牧人生」等4部影片，共探同行與離散。

根據兩廳院發布的新聞資料，秋天藝術節首度跨界影展，選片包括「游牧人生」，看見當代游牧者如何在流浪中安放自己；加拿大經典「陌生人為伴」透過年邁女性的荒野相遇，交換記憶與人生絮語。

德國當代電影大師溫德斯（Wim Wenders）早期代表作「愛麗絲漫遊城市」，以一段忘年公路旅程描繪漂泊中的陪伴；希臘藝術巨匠安哲羅普洛（TheodorosAngelopoulos）奪威尼斯影展最佳導演銀獅獎的「霧中風景」則藉小姊弟的尋父之路，映照漂泊無依的國族記憶。

影展將以策展對話揭開序幕，10月4日推出開幕講座「林中尋路：當表演策展遇上電影策展」，邀請國家兩廳院節目企劃部經理賴依莉，與國家影視聽中心節目策展組楊皓鈞，從表演藝術與電影2種策展視角出發，分享如何在劇場與電影2種媒介的交會中，激盪出新的意義。

國家戲劇院地面層也將同步開展的2檔特展「林中尋路：回聲樹洞裝置展」與「2026秋天藝術節 ✕ One-Forty 移工國際攝影獎」，前者循著聲音走近作品，後者透過移工攝影師的視線重新看見台灣。

2026秋天藝術節節目將於10月22日至11月29日展開，在演出之外也有展覽、講座、工作坊與跨域合作等32場系列活動，邀請觀眾走入秋天藝術節。

影視 藝術節 兩廳院

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