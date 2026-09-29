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降低機車肇事…3重大違規再犯講習新制明天上路 1年約2.8萬人適用

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為降低肇事及強化駕照管理，交通部公路局長林福山（左）及監理組長吳季娟（右）今宣布，明天起實施3大「重大違規再犯講習」新制。記者胡瑞玲／攝影
為降低肇事及強化駕照管理，交通部公路局長林福山（左）及監理組長吳季娟（右）今宣布，明天起實施3大「重大違規再犯講習」新制。記者胡瑞玲／攝影

機車肇事及未成年駕駛情況頻傳，為降低肇事及強化駕照管理，交通部公路局今宣布，明天起實施3大「重大違規再犯講習」新制，包含新增未滿18歲無照駕駛違規再犯講習6小時，且家長也要連坐一起上課；過去1年曾上過講習卻再犯者，需上講習再犯班，講習時數從4小時延長至6小時；酒駕違規再犯班從12小時延至15小時，預估2.8萬人適用。

公路局今召開記者會說明駕照管理三策略執行成效，以及未來將推動的新制措施。局長林福山表示，為遏止道路違規再犯行為，9月30日起針對過去一年內曾受講習卻再次違規者，加重並延長講習時數，講習再犯班由4小時延長至6小時；酒駕違規再犯班由12小時延長至15小時。

新制也新增未滿18歲無照駕駛違規再犯班，總時數為6小時，課程包含交通法令與相關行為及責任探討2小時、親職關係與兒少保護及預防方案2小時、道路風險辨識與考照說明2小時，除了未成年無照少年需要上課，家長也要連坐一起聽講習。

公路局監理組長吳季娟指出，根據統計，2025年未滿18歲無照駕駛再犯約有3790人；酒駕再犯有1932人；一年內曾上講習再次違規則有2萬2898人，推估新制上路後約有2萬8620人適用。

林福山補充，今年3月底起實施的違規累犯強制參加矯正防制班新制，截至8月底，累犯者較去年同期減少1371件，降幅45%；其中，以闖紅燈大幅減少1372件最顯著，推估全年降至約4012件，較2024年的1萬852件大幅減少，顯見相關矯正講習政策發揮強烈嚇阻與防制再犯成效。

此外，公路局自2019年推動機車駕訓補助以來，全台機車駕訓班大幅成長5倍至118家，參加駕訓人數已占全體考生接近4成，參加試辦機車道路訓練人數達2萬多人。根據陽明交通大學統計，同時參加場訓及道路訓練者，違規風險降低64%、肇事風險降低51%。

為推動機車駕駛訓練將由駕訓班先行，交通部日前預告修法納入駕訓課程正規學習，新制課程維持學科6小時，場地駕訓除原基本駕駛10小時外，增加應用駕駛2小時，道路駕駛訓練課程新增3小時，總訓練時數由16小時增加為21小時。

林福山表示，現進行法規預告作業中，後續將輔導尚未加入道訓的34家業者與編修課綱、教材等準備作業，力拚明年1月1日正式實施。

機車駕訓實施成果。圖／交通部公路局提供
機車駕訓實施成果。圖／交通部公路局提供

重大違規再犯加嚴。圖／交通部公路局提供
重大違規再犯加嚴。圖／交通部公路局提供

機車駕駛訓練駕訓班先行。圖／交通部公路局提供
機車駕駛訓練駕訓班先行。圖／交通部公路局提供

機車駕訓新舊比較。圖／交通部公路局提供
機車駕訓新舊比較。圖／交通部公路局提供

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