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善終不是少數人權利！「為愛自主 環島前行」今啟動 讓病主法走進生活

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新北市為愛前行社會福利基金會展開「為愛自主 環島前行」公益行動，要在一年內走完全國22個縣市。今天第一站來到台中榮總，提供一站式病主友善服務。 圖／新北市為愛前行社會福利基金會
新北市為愛前行社會福利基金會展開「為愛自主 環島前行」公益行動，要在一年內走完全國22個縣市。今天第一站來到台中榮總，提供一站式病主友善服務。 圖／新北市為愛前行社會福利基金會

新北市為愛前行社會福利基金會舉行「為愛自主 環島前行」公益行動，在中秋連假後的第一天， 從中台灣出發，預計一年內走完全國22個縣市。基金會表示，希望打造病主友善台灣，提供一站式病主友善服務，讓病主法真正走進生活，讓民眾聽得到、看得到、簽得到。

首站到達台中榮總，由家庭醫學部安寧緩和醫學科主任李隆軍與六組重大傷病患者家庭，完成認識病主法、預立醫療照護諮商與預立醫療決定簽署，一站式的病主友善服務，讓民眾放心又安心完成這場終身大事。

新北市為愛前行社會福利基金會指出，「病人自主權利法」自2019年上路，七年多來全國完成簽署僅約16萬人，簽署率不到1%，每100人不到1人簽署預立醫療決定，其中間隔著三段距離：

第一段，不知道有這個法：健保去年5月擴大給付，許多符合資格者不知道自己在名單上。

第二段，知道了也做不到：必須找到提供諮商服務的醫院、掛號、約二親等家人到場，家屬費用還要自費，常常得跑兩三趟。

第三段，最常被忽略：簽完名不算數，文件要透過諮商機構上傳、註記在健保卡上，醫療團隊將來才調得出來。

新北市為愛前行社會福利基金會指出，有些縣市有好幾家醫院提供諮商，有的只有少數幾家；有的長輩集中在社區據點，有的散在山上海邊。為愛前行基金會團隊設計「一站式病主友善服務」，透過環島22縣市，攜手各縣市在地ACP綠色通道醫療院所，陪伴弱勢族群完整走完流程，幫助更多民眾完成預立醫療簽署。

台中場由台中榮總預立醫療照護諮商團隊執行，該院是基金會「綠色通道」合作醫院，長年替困難個案及弱勢族群提供合理調整措施。今天的活動也是基金會首度為65歲以上重大傷病病人與輕度失智症（臨床失智評估量表0.5到1分）病友規畫的示範專場。

李隆軍指出，家屬常見的疑問是「簽了還能不能改？」和「會不會影響現在的治療？」他表示，隨時可以改、可以撤回，簽署並不是放棄治療。「臨床上最難的不是病人不願意談，是等到必須談的時候，病人已經不能講話了。」

病友本人諮商費由健保全額給付，陪同家屬（每組最多2名）由為愛前行基金會全額補助。基金會感謝財團法人台北市艋舺龍山寺贊助本次環島活動，也感謝台北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會、游梅公益信託慈善基金善款支持。

今天是第一站，接下來還有21站，新北市為愛前行社會福利基金會邀請大家支持為愛環島公益行動，每一筆捐款都將用於陪伴弱勢家庭完成諮商與簽署。

捐款：https://afl.org.tw/

企業或機構、醫院想加入或認養一站式病主友善服務：service@afl.org.tw

02-2382-0321

「為愛自主 環島前行」公益行動今天啟動，新北市為愛前行社會福利基金會從中台灣出發，一年內走完全國22個縣市。圖／新北市為愛前行社會福利基金會
「為愛自主 環島前行」公益行動今天啟動，新北市為愛前行社會福利基金會從中台灣出發，一年內走完全國22個縣市。圖／新北市為愛前行社會福利基金會

新北市為愛前行社會福利基金會展開「為愛自主 環島前行」公益行動，首站在台中榮民總醫院，由家醫部安寧緩和醫學科主任李隆軍服務六組重大傷病患者家庭，一天內完成認識病主法、預立醫療照護諮商與預立醫療決定簽署。圖／新北市為愛前行社會福利基金會
新北市為愛前行社會福利基金會展開「為愛自主 環島前行」公益行動，首站在台中榮民總醫院，由家醫部安寧緩和醫學科主任李隆軍服務六組重大傷病患者家庭，一天內完成認識病主法、預立醫療照護諮商與預立醫療決定簽署。圖／新北市為愛前行社會福利基金會

善終 環島 病主法

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