重大違規再犯講習3新制9/30上路 估2.8萬人適用

公路局今天宣布，明起實施重大違規再犯講習新制，一年內曾受講習卻再犯，講習再犯班增至6小時，酒駕違規再犯班增至15小時，新增未滿18歲無照駕駛違規再犯班，估2.8萬人適用。

交通部公路局規劃「駕照管理三策略」，今年1月起分階段推動17項改革措施，今天召開記者會宣布，為遏止道路違規再犯行為，9月30日起針對過去一年內曾受講習卻再次違規者，加重並延長講習時數。

其中，「講習再犯班」由4小時延長至6小時，而「酒駕違規再犯班」由12小時延長至15小時。

至於新增「未滿18歲無照駕駛違規再犯班」，公路局監理組組長吳季娟表示，總時數為6小時，課程包含交通法令與相關行為及責任探討（2小時），親職關係與兒少保護及預防方案（2小時），道路風險辨識與考照說明（2小時），家長須陪同未成年子女上課。

吳季娟以去年資料估算，預計「講習再犯班」、「酒駕違規再犯班」以及「未滿18歲無照駕駛違規再犯班」，一年適用對象約2.8萬多人。

強化違規防制措施的同時，公路局持續推動機車駕訓，現行每年機車考照約20至24萬人，公路局表示，自推動機車駕訓補助以來，全台機車駕訓班大幅成長5倍、至118家，參加駕訓人數已占全體考生接近4成，參加試辦機車道路訓練人數已達2萬多人。

據陽明交通大學統計，同時參加場訓及道路訓練者，違規風險降低64%、肇事風險降低51%。

為推動機車駕駛訓練將由駕訓班先行，公路局表示，日前預告修法納入駕訓課程正規學習，新制維持學科6小時，場地駕訓除原基本駕駛10小時外，增加應用駕駛2小時，道路駕駛訓練課程新增3小時，總訓練時數由16小時增加為21小時。

現進行法規預告作業中，後續輔導尚未加入道訓的34家業者與編修課綱、教材等準備作業，將以116年1月1日正式全面實施為目標。

公路局長林福山表示，現行機車駕訓補助分3類，明年元旦起因道路駕駛課程納入駕訓課程，將整合為單一補助，預計編列經費約新台幣1億多元。

公路局今天也公布「駕照管理三策略」至今推動成效，考照制度方面，115年1月起在駕訓班訓練學員實施以人為本駕訓標準化課程，經駕訓違規率較實施前，機車班由7.13%降至2.19%、小型車班由8.25%降至2.93%、大型車班由18.54%降至5.53%。

此外，在實施機車筆試改全選擇題新制後，違規率較舊制由5.56%降至4.12%；115年3月起增加大、小型車場考「停讓行人」項目，經新制考取駕駛人不暫停讓行人違規人數已大幅下降，目前可見顯著成效，將觀察長期趨勢滾動式檢討。

回訓制度方面，公路局表示，115年3月底起實施違規累犯強制參加矯正防制班新制，至8月底，累犯者較去年同期減少1371件、降幅45%），其中以闖紅燈大幅減少1372件最顯著，推估全年降至約4012件，遠低於113年1萬852件，顯見政策已發揮強烈嚇阻與防制再犯成效。

至於高齡換照，公路局指出，針對有常見違規或曾為事故肇因第一當事人的長輩主動關懷，截至7月底，已有1.4萬名長輩自願繳回駕照，並享有搭乘公共運輸回饋50%優惠；高齡換照新制自5月31日實施，截至8月底已有17.1萬人完成換照，整體辦理率達64%，其中完成換照的長輩，後續98.21%無違規紀錄。