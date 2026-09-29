快訊

柯文哲二審出招！律師聲請閱卷90分鐘 攜250GB硬碟「研析有利事證」

AV女優河北彩花唱進科大！校園演唱會卡司曝光 網笑喊一定翹課

差近80倍！車禍賠償從幾十萬變800萬 律師：很多人都漏算這筆

聽新聞
0:00 / 0:00

地牛翻身！花蓮卓溪鄉下午4時59分發生規模3.5淺層有感地震

聯合新聞網／ 台北訊
09/29-16:59花蓮縣卓溪鄉發生規模3.5有感地震
09/29-16:59花蓮縣卓溪鄉發生規模3.5有感地震

2026年9月29日16時59分38秒，花蓮縣卓溪鄉發生一場芮氏規模3.5的淺層地震。此地震震源深度約12.3公里，震央位於花蓮縣政府南南西方約69.6公里處。地震期間，花蓮縣萬榮感受到最大震度2級，屬於輕震範圍，民眾多能感受到搖晃，但不構成重大災害。

最大震度2級地區:花蓮縣

最大震度達2級的花蓮縣本次感受到輕微震動，電燈及懸掛物稍有搖晃，靜止車輛亦有輕微移動。雖搖晃輕微，但仍提醒居民保持防震意識，避免在震後恐慌及驚慌行動。

最大震度1級地區:台東縣、南投縣、高雄市

此外，台東縣、南投縣與高雄市部分地區感受到微震（1級），民眾靜止時可感受到輕微搖晃，未發生任何災害。此類地震多為斷層活動所致，屬於常見自然現象。

此次地震屬規模不到4.0的微中型淺層地震，綜合評估並無破壞性，仍請民眾注意居家與工作場域的安全，保持緊急避難知識準備。地震發生時室內應立即採取「趴下、掩護、穩住」三步驟，避免靠近窗戶及掉落物。

地震發生後，請檢查水、電、瓦斯設備是否正常，避免瓦斯外洩或火災發生。保持收聽官方氣象部門及地方政府的最新資訊指示，留意是否有餘震發生，確保自身安全與家人平安。

雖然本次地震震度較低，但提醒民眾持續進行家庭防災準備，加強建築物安全結構，並熟悉逃生路線，達到防震減災的效果。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

花蓮 地震 南投縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

凌晨2時20分花蓮東部海域規模5.0地震 最大震度3級

花蓮地震　萬里溪堰塞湖壩體完整穩定溢流

日本關東規模4.9地震 茨城與埼玉4級、東京3級

921國家防災日全台演練 總統賴清德視察高雄特教學校

相關新聞

10月起連2波東北季風 迎風面轉雨降溫

氣象署表示，明天仍是穩定、炎熱的天氣，10月1日起2波東北季風接力影響，北部、東半部易有局部短暫陣雨，其中宜蘭要留意局部...

收假旅運數差點又破紀錄 高鐵中秋連假超過156萬人次搭乘

四天中秋教師節連假疏運期間頭尾，高鐵都出現自由座之亂，交通部預計明天召集鐵公路航運輸業者開會，檢討本次疏運成果，備戰接下來10月登場的兩個連假。會議前夕，高鐵公司統計，今年疏運第一天就創下運量的歷史新高紀錄，最後一天只差一點點就破了第一天紀錄，五天下來共疏運超過156萬人次。

降低機車肇事…3重大違規再犯講習新制明天上路 1年約2.8萬人適用

機車肇事及未成年駕駛情況頻傳，為降低肇事及強化駕照管理，交通部公路局今宣布，明天起實施3大「重大違規再犯講習」新制，包含新增未滿18歲無照駕駛違規再犯講習6小時，且家長也要連坐一起上課；過去1年曾上過講習卻再犯者，需上講習再犯班，講習時數從4小時延長至6小時；酒駕違規再犯班從12小時延至15小時，預估2.8萬人適用。

上路僅3周！高雄電子煙回收桶已收22公斤 國健署：全台數量滿月後公布

為防堵電子煙持續流竄，國健署9月8日起在全台設置電子煙專用回收桶，鼓勵民眾主動繳回。國健署長沈靜芬表示，回收措施上路迄今逾3周，目前各縣市仍陸續盤點回收量，已回報的高雄市共回收約22公斤電子煙。國健署預計實施滿一個月後，統計各縣市回收情形並對外公布。

台鐵列車長上吐下瀉叫救護車 3車次受影響

台鐵188次區間車今天傳出列車長因上吐下瀉，叫救護車送醫。旅客換乘後，新班次列車由台北車班組員接續值乘，晚點時間約9分鐘。原班次便並於中壢-基隆間停駛。

地牛翻身！花蓮卓溪鄉下午4時59分發生規模3.5淺層有感地震

2026年9月29日下午4時59分，花蓮縣卓溪鄉發生芮氏規模3.5淺層地震，最大震度為2級，震源深度約12.3公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。