地牛翻身！花蓮卓溪鄉下午4時59分發生規模3.5淺層有感地震

2026年9月29日16時59分38秒，花蓮縣卓溪鄉發生一場芮氏規模3.5的淺層地震。此地震震源深度約12.3公里，震央位於花蓮縣政府南南西方約69.6公里處。地震期間，花蓮縣萬榮感受到最大震度2級，屬於輕震範圍，民眾多能感受到搖晃，但不構成重大災害。

最大震度2級地區:花蓮縣

最大震度達2級的花蓮縣本次感受到輕微震動，電燈及懸掛物稍有搖晃，靜止車輛亦有輕微移動。雖搖晃輕微，但仍提醒居民保持防震意識，避免在震後恐慌及驚慌行動。

此外，台東縣、南投縣與高雄市部分地區感受到微震（1級），民眾靜止時可感受到輕微搖晃，未發生任何災害。此類地震多為斷層活動所致，屬於常見自然現象。

此次地震屬規模不到4.0的微中型淺層地震，綜合評估並無破壞性，仍請民眾注意居家與工作場域的安全，保持緊急避難知識準備。地震發生時室內應立即採取「趴下、掩護、穩住」三步驟，避免靠近窗戶及掉落物。

地震發生後，請檢查水、電、瓦斯設備是否正常，避免瓦斯外洩或火災發生。保持收聽官方氣象部門及地方政府的最新資訊指示，留意是否有餘震發生，確保自身安全與家人平安。

雖然本次地震震度較低，但提醒民眾持續進行家庭防災準備，加強建築物安全結構，並熟悉逃生路線，達到防震減災的效果。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）