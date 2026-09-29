秋遊金門正是時候！25處美景「打卡集金幣」 咖啡甜點伴手禮等你換

秋意漸濃，正是走訪金門、慢慢感受島嶼風情的季節。金門縣政府觀光處推出「金門找金喜－秋日拾光趣」打卡集金幣活動，自今日起至10月30日止，精選全島25處自然、人文及夜間景點，旅客只要拿起手機完成指定點位打卡，就能累積金幣，兌換咖啡、甜點、飲品、麵食及伴手禮等在地好禮。

這次活動不只是「到此一遊」式打卡，而是依不同時段與景觀特色串起金門旅遊路線，從晨曦、湖光到夕陽、夜景，鼓勵旅客放慢腳步，多停留幾個景點。山后民俗文化村、復國墩漁港、沙溪堡、建功嶼及湖下海堤蚵管哨，可捕捉金門晨昏海景；安岐、瓊林、塔后等聚落則有各具特色的風獅爺，沙美商圈、新市256等場域，也能感受金門聚落與街區風貌。

喜歡湖畔景致的旅客，還可前往慈湖、西湖、太湖走走；入夜後則能把行程延伸至莒光樓、麒麟山森林公園、燕南書院等地，從白天一路玩到夜晚，探索金門不同時段的風景。

觀光處長許績鑫表示，此次活動以秋季旅遊為主軸，精選25處不同類型任務點位，希望透過遊戲化方式串聯景點，讓旅客不只集中在熱門景區，也能延伸旅遊動線、增加停留時間，並帶動在地消費。

參加方式相當簡單，民眾以手機登入「金門行動旅服」平台，開啟GPS定位，抵達指定點位後點擊打卡按鈕即可完成任務、取得金幣；累積一定數量金幣後，可兌換甜點、咖啡、飲品、麵食及伴手禮等品項。不過，活動獎品數量有限，兌完為止。

觀光處也持續邀請合法在地食宿餐飲、交通租賃、體驗遊程及旅行社業者加入「金門行動旅服」平台，透過平台增加業者曝光，串聯旅遊服務與消費場景，打造更便利、多元的金門旅遊環境。

「金門找金喜－秋日拾光趣」活動期間為9月29日至10月30日，有興趣的旅客可登入「金門行動旅服」平台參加活動；業者若有意加入平台，可洽一站式服務專員，電話082-323550。「金門行動旅服」：https://pwa.kinmen.travel