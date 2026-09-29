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食藥署稽查可可產品 多知名店家上榜、共罰44.3萬元
可可製品受歡迎，食藥署今天公布最新稽查結果，葵妮精品甜點坊、巧克力雲莊、蕊杜巧克力工坊等店家上榜，共開罰新台幣44.3萬元，被查獲未投保產品責任險、原料逾期等違規。
巧克力中重金屬「鎘」的限量規定自今年1月1日起正式施行，衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局，執行「115年度可可製品製造業稽查專案」，結果今天公布。
食藥署南區管理中心主任魏任廷告訴媒體，查核61家業者，抽驗80件巧克力相關原料、13件可可豆原料、10件堅果類原料及46件巧克力成品，檢驗重金屬「鎘」、農藥殘留、黃麴毒素等項目，結果均符合規定。
魏任廷指出，此次還抽查361件標示，其中5家（21件產品）不符規定，已依法裁處共29.3萬元；其他有2家業者查獲逾期食品原料，依違反食品安全衛生管理法第15條規定，裁處共12萬元；台北市「葵妮精品甜點坊」則未依規定投保產品責任險，依法裁處3萬元。
被查獲逾期食品原料者，包括苗栗縣巧克力雲莊有限公司公館廠4月10日被查獲逾期的「銅鑼燒內餡（紅豆）原料（有效期限2026年4月1日）」，裁處6萬元罰鍰；嘉義市「蕊杜巧克力工坊」5月5日被查獲逾期的「可可粉（有效日期2025年10月9日）」原料，裁處6萬元罰鍰。
食藥署提醒，食品業者應落實執行衛生安全管理，以確保製售產品符合食品安全衛生管理法相關規定；將持續執行相關查核事項，倘有不符規定者，將依法處辦，以維護消費者食品衛生安全。
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