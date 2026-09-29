台灣成人高血壓近3成、控制率僅2成 醫：每天量仍不夠、722才正確

高血壓是心血管疾病最主要且常見風險因子之一。世界衛生組織（WHO）統計，全球約有14億名高血壓患者，但僅約四分之一達到良好血壓控制。在台灣，成人高血壓盛行率近3成，但血壓控制率僅2成，位居三高之末。依衛福部統計，國人最新十大死因高血壓排名第六，為國人健康嚴重威脅。

心臟學會理事長謝宜璋說，台灣雖有超過7成民眾知道自己罹患高血壓，卻仍有8成患者未達控制目標，顯示高血壓照護的挑戰，已不只是「是否被診斷並接受治療」，更在於「如何協助患者穩定達標」，降低心血管、腦血管及腎臟疾病風險。

一名62歲男性合併多項心血管風險因子，並有蛋白尿及左心室肥厚，患者接受兩種不同機轉的降壓藥物後，診間與居家血壓仍超標；即使改善服藥遵從性，並增加藥物治療，血壓仍未達標。成大醫院心臟血管科主治醫師李貽恒說，這類案例凸顯臨床照護不能只注重在加藥，而應全面檢視血壓量測方式、服藥遵從性及生活型態，並進一步評估血壓持續升高潛在因素。

北榮心臟內科主治醫師鄭浩民說，血壓持續升高潛在因素之一，包括醛固酮過量等情況。研究顯示，醛固酮過量可能加速高血壓患者的心血管與腎臟損傷。因此，針對高風險且血壓長期未達標的患者，除了追求數值達標，更應探究「血壓難以控制的根本原因」，以制定更精準的治療、追蹤及風險管理策略。

台灣高血壓學會理事長林彥宏說，高血壓控制率偏低，關鍵在於從「知道如何治療」到「真正達到控制目標」之間仍有落差。高血壓照護不僅要制定治療指引，更要將指引轉化為可持續執行的照護流程，讓患者在不同醫療場域都能獲得一致且有效的照護。

醫界呼籲，患者應落實「722」居家血壓量測原則，需連續量7天、每天早晚各量1次、每次量2遍，協助醫療團隊掌握血壓變化，促進醫病共同決策，提升長期控制成效。

為提升高血壓照護品質與控制成效，心臟學會、台灣高血壓學會與台灣阿斯特捷利康（AZ）總裁今共同簽署「台灣高血壓照護品質計畫 One30 U-Transform」合作備忘錄（MOU），並由衛福部健保署副署長顏家瑞、國健署副署長林莉茹共同見證。

「台灣高血壓照護品質計畫」特別聚焦未控制高血壓患者，尤其是已使用2種以上降壓藥物，診間或居家血壓仍高於130/80mmHg的族群。三方將結合政府政策、臨床實務、學術專業與產業資源，以「指引落實、病人賦能、品質促進、實證產出」四大核心方向展開長期合作，將高血壓防治政策轉化為臨床照護優化與病人健康管理的具體行動，全面提升高血壓預防、診斷、治療等成效。

林莉茹說，高血壓沒有明顯症狀，若未妥善控制，可能增加心臟病、腦中風、腎臟疾病及早逝風險。此次MOU聚焦提升高血壓照護品質，透過串聯醫療專業、病人自我管理及照護追蹤機制，促進患者及早納入照護網，持續接受生活型態諮詢與治療管理，進一步提升血壓控制成效，共同朝「三高防治888計畫」目標邁進。

顏家瑞表示，高血壓防治不能只著重疾病治療，更應從早期發現、持續追蹤、適切用藥及生活型態改善，建立完整且連續的健康管理模式。配合「三高防治888計畫」，將持續推動整合照護，強化照護品質與健康結果。