快訊

川普痛批加拿大「世上最糟糕國家」！正式封殺3類加國輸美商品

台灣人在氣什麼？獨家解析Threads十大熱門炎上事件

聽新聞
0:00 / 0:00

上路僅3周！高雄電子煙回收桶已收22公斤 國健署：全台數量滿月後公布

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
全台電子煙回收機制持續推動，待上路滿一個月後，國健署將彙整各縣市實際回收成果，再對外公布完整數據。圖／國健署提供
全台電子煙回收機制持續推動，待上路滿一個月後，國健署將彙整各縣市實際回收成果，再對外公布完整數據。圖／國健署提供

為防堵電子煙持續流竄，國健署9月8日起在全台設置電子煙專用回收桶，鼓勵民眾主動繳回。國健署長沈靜芬表示，回收措施上路迄今逾3周，目前各縣市仍陸續盤點回收量，已回報的高雄市共回收約22公斤電子煙。國健署預計實施滿一個月後，統計各縣市回收情形並對外公布。

衛福部6月底提出「菸害防制法」部分條文修正草案，規畫進一步將「持有」電子煙納入禁止及處罰範圍，修法完成施行後將提供1個月緩衝期，緩衝期屆滿仍持有電子煙者，依草案規畫可處3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並沒入相關物品。因應修法，國健署自9月8日起設置電子煙回收點，最初公布431處，後續增設至432處，民眾可免具名、自主投遞。

沈靜芬表示，國健署原則上至少每月請各縣市回報一次回收數量，現階段還不是完整統計，目前僅高雄回報已收到約22公斤，其他縣市仍在盤點。至於回收的電子煙是全新、使用一半或已使用完畢，目前並未要求地方逐一分類回報，待後續統計時將進一步了解實際回收狀況。

「不管是全新的、用一半或已經用完，電子煙就是違法產品。」沈靜芬說，現行法規已禁止電子煙等類菸品的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，因此仍鼓勵民眾不要繼續留存，應及早拿到指定回收點丟棄。

外界關心，回收後的電子煙是否可能再次流入非法市場。沈靜芬表示，回收據點由各縣市衛生局挑選，多設置於有人員管理或具有監視系統的場所，專用回收桶採「只進不出」設計。回收後再由衛生局統一收集，循後端程序銷毀，由政府行政部門全程管理，降低遭取出、轉賣或再次使用的風險。

至於電子煙已成校園菸害防制的重要問題，是否也會在學校設置回收桶？沈靜芬表示，國健署已與教育部溝通，因考量校園安全管理等因素，目前學校並未設置電子煙專用回收桶，仍鼓勵學生將持有的電子煙帶至鄰近衛生局、衛生所等指定據點回收。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 電子煙 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

回收車一天兩度冒煙險釀火警！鄉公所籲落實分類 違規最高可罰6000元

竹縣充電站再增這7處69槍 10月1日正式啟用

不用再煩惱每個月用不完浪費 高市敬老卡下月起改採每季核發一次

高雄「美濃大峽谷」盜採砂石案 經發局被點名拖延環保局巡查不力

相關新聞

降低機車肇事…3重大違規再犯講習新制明天上路 1年約2.8萬人適用

機車肇事及未成年駕駛情況頻傳，為降低肇事及強化駕照管理，交通部公路局今宣布，明天起實施3大「重大違規再犯講習」新制，包含新增未滿18歲無照駕駛違規再犯講習6小時，且家長也要連坐一起上課；過去1年曾上過講習卻再犯者，需上講習再犯班，講習時數從4小時延長至6小時；酒駕違規再犯班從12小時延至15小時，預估2.8萬人適用。

台鐵列車長上吐下瀉叫救護車 3車次受影響

台鐵188次區間車今天傳出列車長因上吐下瀉，叫救護車送醫。旅客換乘後，新班次列車由台北車班組員接續值乘，晚點時間約9分鐘。原班次便並於中壢-基隆間停駛。

10元買飲料中千萬！全家統一發票11位大獎幸運兒出爐 店舖領獎再加碼

幸運兒是你嗎？全家便利商店公布2026年7～8月期中獎發票，本期共有11位幸運兒抱回百萬、千萬大獎，其中更有6位消費者花費百元以內就幸運中獎，最狂的是有民眾僅花10元購買飲品，就抱走1,000萬元特別獎；也有民眾消費者只花13元買茶葉蛋，幸運獲得100萬元雲端發票專屬獎，超級幸運。

健康幣賺起來！ 「左流右新」疫苗10月開打 加碼肺鏈疫苗1950幣入袋

10月1日起公費流感、新冠疫苗開打，疾管署同步推出健康幣，接種流感疫苗可獲得450健康幣，新冠疫苗可獲取的健康幣是流感的一倍，可拿900幣，完成施打「左流右新」，一口氣可獲1350健康幣，若民眾願意增加保護力，施打肺炎鏈球菌疫苗則再拿600健康幣，三種疫苗最多可累計1950健康幣，累計健康幣可於12月起兌換健康商品。

桃園鐵路地下化平鎮臨時站來了 台鐵宣布：周六通車

桃園鐵路地下化階段性里程碑，幫助中壢車站分流的「平鎮臨時站」本周六將正式通車，每天停靠上下行車次共126列次，班表已公布於官網供旅客查詢。台鐵表示，平鎮臨時站班表已於7月改點時加入，因此啟用後，中壢站班表將不受影響。

善終不是少數人權利！「為愛自主 環島前行」今啟動 讓病主法走進生活

新北市為愛前行社會福利基金會舉行「為愛自主 環島前行」公益行動，在中秋連假後的第一天， 從中台灣出發，預計一年內走完全國22個縣市。基金會表示，希望打造病主友善台灣，提供一站式病主友善服務，讓病主法真正走進生活，讓民眾聽得到、看得到、簽得到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。