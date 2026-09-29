上路僅3周！高雄電子煙回收桶已收22公斤 國健署：全台數量滿月後公布

為防堵電子煙持續流竄，國健署9月8日起在全台設置電子煙專用回收桶，鼓勵民眾主動繳回。國健署長沈靜芬表示，回收措施上路迄今逾3周，目前各縣市仍陸續盤點回收量，已回報的高雄市共回收約22公斤電子煙。國健署預計實施滿一個月後，統計各縣市回收情形並對外公布。

衛福部6月底提出「菸害防制法」部分條文修正草案，規畫進一步將「持有」電子煙納入禁止及處罰範圍，修法完成施行後將提供1個月緩衝期，緩衝期屆滿仍持有電子煙者，依草案規畫可處3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並沒入相關物品。因應修法，國健署自9月8日起設置電子煙回收點，最初公布431處，後續增設至432處，民眾可免具名、自主投遞。

沈靜芬表示，國健署原則上至少每月請各縣市回報一次回收數量，現階段還不是完整統計，目前僅高雄回報已收到約22公斤，其他縣市仍在盤點。至於回收的電子煙是全新、使用一半或已使用完畢，目前並未要求地方逐一分類回報，待後續統計時將進一步了解實際回收狀況。

「不管是全新的、用一半或已經用完，電子煙就是違法產品。」沈靜芬說，現行法規已禁止電子煙等類菸品的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，因此仍鼓勵民眾不要繼續留存，應及早拿到指定回收點丟棄。

外界關心，回收後的電子煙是否可能再次流入非法市場。沈靜芬表示，回收據點由各縣市衛生局挑選，多設置於有人員管理或具有監視系統的場所，專用回收桶採「只進不出」設計。回收後再由衛生局統一收集，循後端程序銷毀，由政府行政部門全程管理，降低遭取出、轉賣或再次使用的風險。

至於電子煙已成校園菸害防制的重要問題，是否也會在學校設置回收桶？沈靜芬表示，國健署已與教育部溝通，因考量校園安全管理等因素，目前學校並未設置電子煙專用回收桶，仍鼓勵學生將持有的電子煙帶至鄰近衛生局、衛生所等指定據點回收。

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