板橋C肝群聚回溯1118人全數聯絡上 無新增確診、330人待採檢

新北市板橋安泰淞鶴診所C型肝炎群聚案持續追蹤，疾管署表示，上周未新增確診個案，目前群聚確診規模維持22例。擴大回溯匡列部分，目前1118人已全數聯繫上，仍有330人尚待採檢及評估，衛生單位將持續追蹤並呼籲相關民眾完成篩檢。

板橋安泰淞鶴診所於8月12日爆發C肝群聚案件，疾管署擴大回溯2025年7月1日至2026年8月27日期間曾接受針劑治療的民眾，共匡列1118人。疾管署9月22日公布新增2例確診，本案累計確診22例，包括原群聚11例及回溯後新增11例。

疾管署發言人林明誠今天表示，上周沒有新增感染對象，目前確診人數仍維持22人，後續將持續掌握相關個案及匡列對象的檢驗情形。

林明誠指出，目前1118名匡列對象已全部聯繫上，但仍有330人尚未完成採檢或後續評估，衛生單位會持續追蹤匡列對象，並積極呼籲尚未完成篩檢者接受檢驗。