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照顧不是非我不可！62歲女苦撐10多年照顧失智媽 找到替手後人生翻轉

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
62歲陳美金（左）曾獨自照顧失智母親10多年，在醫師建議與家照專員陪伴下，她逐步導入居家與喘息服務資源，並列出照顧母親的安心交接劑計畫，體會到「照顧不是非我不可」，更找回自己的生活，考取照顧服務員證照投入長照工作。記者沈能元／攝影
62歲陳美金（左）曾獨自照顧失智母親10多年，在醫師建議與家照專員陪伴下，她逐步導入居家與喘息服務資源，並列出照顧母親的安心交接劑計畫，體會到「照顧不是非我不可」，更找回自己的生活，考取照顧服務員證照投入長照工作。記者沈能元／攝影

衛福部統計，全國失能人口高達92萬人，雖然其中87萬人已在使用長照資源，但18萬名照顧者仍承擔沉重的照顧壓力，照顧者必須適時的尋找替手，減輕照顧壓力。家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍說，「照顧有替手」，不是把責任丟給別人，而是讓照顧不再只有一個人扛。

陳維萍分享自身經驗，她曾照顧失能、失智的婆婆長達13年，但照顧過程中因身體不適住院一個月，住院隔天人比較清醒時，就開始煩惱，「婆婆慢箋快沒了、藥快沒了」、「誰會幫婆婆排藥」、「小二兒子的接送」等問題。

因此，陳維萍出院後深感一定要有替手，而開始建立婆婆的醫療檔案，包括用藥清單、領取慢箋時間，並建立居家醫療單位、緊急醫療聯繫等清單，甚至是婆婆的生活細節、幾點起床、運動、飲食等，甚至有沒有同學媽媽可以接送兒子等。

陳維萍說，照顧者必須先轉念，將所有資源都準備好，代替單打獨鬥，如此才能關注自己的辛勞，隨時尋找管道獲得適時的紓解。

62歲陳美金曾獨自照顧失智母親十多年，長期親自抱扶，導致身體嚴重痠痛且失眠，在5年多前，她為了貼補家用送外送時發生車禍，住院治療達5天，不得不請患有躁鬱症的姊姊幫忙照顧媽媽，也在醫師建議與家照專員陪伴下，她逐步導入居家與喘息服務資源，才體會到「照顧不是非我不可」。

陳美金說，照顧媽媽時常需要重複溝通，如吃飯要吞下去，但媽媽卻是會吐出來，刷牙的牙膏要吐出來，但媽媽卻會吞下去，必須想盡辦法讓媽媽配合，且照顧工作更是全年無休，內心壓力很大。隨著照顧有了替手，陳美金找回自己的生活，更考取照顧服務員證照投入長照工作，從獨自苦撐轉身成為其他家庭的照顧替手。

如今，陳美金的媽媽已於今年3月過世，但她十分感謝高雄市立凱旋醫院專案社工師廖婉婷一直陪著她，深入幫忙解決她的問題，「一直像小媽媽一樣，照顧著她」。

廖婉婷說，陳美金照顧媽媽非常仔細、無微不至，但2年前因長期承擔照顧壓力，出現嚴重情緒、失眠等問題，經由長照個案管理師轉介家照據點，協助尋找照顧管道，鼓勵陳美金參加家照共融據點活動，經約半年一月一次訪視，讓陳美金適時舒壓。

廖婉婷說，照顧者多承擔照顧壓力，為了紓解壓力，最重要的是，應是一步步讓照顧者利用居服喘息時間，可以走出家吃早餐，或參加據點活動，每次一至二小時，暫時「偷閒」一下，放下照顧壓力及脫離照顧環境，找回自己，重拾好心情。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，台灣邁入超高齡社會，少子化問題十分嚴峻下，零照顧者時代來臨，呼籲民眾應多利用長照資源，目前居家照服員、家照專員已成為大家的新家人。

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