避免打錯或重複接種疫苗 北榮玉里分院開發AI助判讀

秋冬時節，流感、新冠肺炎等呼吸道疾病進入高峰，偏鄉長輩因疫苗資訊取得相對有限，加上記不清楚接種過哪些疫苗、何時接種，北榮玉里分院開發AI工具能快速判讀協助解決。

花蓮偏鄉不少長者到了診間常會問：「醫師，我今年打了沒？」、「這支以前是不是打過？」看似簡單的問題，背後卻牽涉完整接種史、疫苗種類及接種間隔等多重資訊判讀。

台北榮民總醫院玉里分院副院長陳育群表示，第一線實務讓他深刻感受到疫苗判讀的複雜性，而最需要避免的，就是接種判讀錯誤或重複施打。尤其有些長者過去曾接種不同價型的肺炎鏈球菌疫苗，醫師必須依據完整接種史，判斷這次是否適合接種及間隔是否足夠。

過去醫護人員往往得依院內既有資訊系統及相關查詢機制，逐項查閱用藥、診斷病史及預防接種紀錄，再交叉比對不同疫苗與接種間隔，讓秋冬疫苗接種工作格外不容易。

為解決這項臨床困境，陳育群利用今年中秋連假期間，運用AI協作自主開發公費疫苗檢核工具VaxCheck。系統在醫療院所既有資訊安全及授權機制下，協助醫護人員整理相關醫療資訊與預防接種紀錄，再依接種規範進行判讀，將原本分散的資訊集中呈現，協助回答「今天能不能打？」、「過去打過什麼？」、「是否可能重複？」、「何時可以再打？」等診間最關心的問題。

陳育群表示，過去這類臨床上的「小工程」，往往因開發成本高、需求分散，很少有人專門投入；如今透過AI協作，醫療人員可從自身臨床困境出發，將實際工作中的問題轉化為真正能協助醫療現場的工具。

更重要的是，VaxCheck並非只留在北榮玉里分院使用，陳育群將工具程式以開放原始碼（Open Source）方式分享，免費提供有需要的醫療院所使用，讓偏鄉臨床現場所發展出的實用工具，也有機會協助更多醫療團隊。

台北榮民總醫院玉里分院院長胡宗明表示，科技的價值在於解決現場真正的問題，醫療團隊從臨床需求出發，將日常工作中的困難轉化為實用工具，更將開發成果開放分享，讓研發成果有機會被更多醫療團隊運用。

VaxCheck的設計目的，是協助醫護人員更有效率地完成疫苗接種判讀，減少長輩等待與往返的負擔，也讓醫護人員能把更多時間留給病人。北榮玉里分院表示，將持續鼓勵團隊運用AI與數位科技，在符合個資及資訊安全規範的前提下，從第一線需求出發，讓好的想法真正落地，為偏鄉醫療注入更多科技助力。