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健康幣賺起來！ 「左流右新」疫苗10月開打 加碼肺鏈疫苗1950幣入袋

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
疾管署發言人林明誠說明，自10月1日起，接種接種新冠疫苗可獲得900健康幣、流感疫苗450幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣，可依醫師建議同時接種新冠和流感，一次獲得1350幣。記者沈沛育／攝影
疾管署發言人林明誠說明，自10月1日起，接種接種新冠疫苗可獲得900健康幣、流感疫苗450幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣，可依醫師建議同時接種新冠和流感，一次獲得1350幣。記者沈沛育／攝影

10月1日起公費流感、新冠疫苗開打，疾管署同步推出健康幣，接種流感疫苗可獲得450健康幣，新冠疫苗可獲取的健康幣是流感的一倍，可拿900幣，完成施打「左流右新」，一口氣可獲1350健康幣，若民眾願意增加保護力，施打肺炎鏈球菌疫苗則再拿600健康幣，三種疫苗最多可累計1950健康幣，累計健康幣可於12月起兌換健康商品。

疾管署發言人林明誠表示，健康幣不僅限於公費疫苗，民眾若自費接種流感、新冠或肺炎鏈球菌疫苗，只要確實完成接種，並請醫療院所將接種資料上傳至健保系統，同樣可以累積健康幣。

今年公費流感及新冠疫苗10月1日開打，第一階段開放65歲以上長者、幼兒、孕婦、高風險慢性病患、學生、醫事及長照機構人員等11類對象接種；11月2日起進入第二階段，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種。

林明誠表示，自10月1日起，年滿18歲民眾完成疫苗接種就可累積健康幣，接種新冠疫苗可獲得900幣、流感疫苗450幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣，可依醫師建議同時接種新冠和流感，一次獲得1350幣，全部接種可得1950幣。

疾管署表示，今年全台約有4000家流感及新冠疫苗接種合約院所，民眾可透過地方政府衛生局網站、疾管署「流感新冠肺鏈疫苗及流感藥劑地圖」（VAX MAP）、疾管家或撥打1922查詢接種院所，建議先致電預約，接種時應攜帶健保卡及相關證明文件，55至64歲原住民第一階段接種另須出具原住民身分證明。

民眾若對疫苗接種有疑問，可撥打1922詢問；健康幣相關問題則可洽國民健康署客服專線，詳細資訊可至健康幣官方網站查詢。

健康幣 疫苗 新冠疫苗

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