電子煙「潮包裝」攻進校園 國健署：傷大腦發育、還可能觸法

電子煙外型愈來愈新潮，加上水果、糖果等多元口味，以及社群媒體、網路行銷推波助瀾，讓不少青少年誤以為「很潮、危害比較小」，甚至在同儕影響下抱著好奇心嘗試。國健署長沈靜芬表示，電子煙並非無害水蒸氣，青少年不要因好奇或同儕邀約而嘗試。

根據世界衛生組織最新資料指出，電子煙是藉由加熱液體產生氣霧供使用者吸入，煙油可能含有尼古丁、香料、添加物及其他有害化學物質。尼古丁具有高度成癮性，對仍在發育中的兒童及青少年大腦尤其不利，可能影響注意力及學習等功能。

依國健署114年青少年吸菸行為調查，國中生及高中職學生電子煙使用率分別為2.1%及5.1%，推估至少有4萬名以上青少年使用電子煙。沈靜芬強調，除了健康風險，使用電子煙也涉及法律問題，目前「菸害防制法」部分條文修正草案正在立法院審議，若修法通過，未來查獲持有電子煙者，將可處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並沒入電子煙等相關物品。

教育部國民及學前教育署主任秘書黃瀞儀表示，電子煙已成為校園必須正視的重要議題，近年更出現電子煙摻入毒品的問題，防制工作不能只靠禁止，更要透過教育、教師輔導及跨部會合作，培養孩子辨識風險、自主判斷及勇敢拒絕的能力。

黃瀞儀指出，教育部及國教署長期推動校園菸害防制，除了將電子煙危害納入相關課程及宣導活動，第一線教師若發現學生攜帶或使用電子煙，必須知道如何正確處理及後續輔導。學校也持續透過媒體識讀、法治教育等方式，降低學生受到網路不當資訊及行銷手法影響。

依現行「菸害防制法」，電子煙在台灣屬全面禁止的類菸品，製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用均受到禁止；使用電子煙者可處2000元以上、1萬元以下罰鍰。國教署也要求各校持續強化電子煙危害、法規及網路媒體識讀教育。若查獲學生攜帶或使用電子煙，應依規定通報及處置，若疑似含有毒品成分，則須進一步啟動相關通報、輔導及警政處理機制。

為提升青年學子對電子煙危害的認識，國健署舉辦「青春無一ㄢ Show自由」宣導活動，串聯北、中、南6所高中職及大專校院，由學生親自設計服飾、生活用品及文創商品，以年輕人的語言向同儕喊話「拒菸也可以很潮」。

宣導活動邀集莊敬高職、北士商、世新大學、台北大學、台中科技大學及高雄科技大學參與，學生將拒絕電子煙的概念融入日常生活。沈靜芬表示，學生透過創作服飾及生活用品傳達健康觀念，希望用同儕最熟悉的方式破解電子煙迷思，青少年面對朋友邀菸時應勇敢說不，改以運動、健康休閒等方式釋放壓力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署舉辦「青春無一ㄢ Show自由」宣導活動，串聯北、中、南6所高中職及大專校院，製作文創商品。記者廖靜清／攝影