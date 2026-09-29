10元買飲料中千萬！全家統一發票11位大獎幸運兒出爐 店舖領獎再加碼

幸運兒是你嗎？全家便利商店公布2026年7～8月期中獎發票，本期共有11位幸運兒抱回百萬、千萬大獎，其中更有6位消費者花費百元以內就幸運中獎，最狂的是有民眾僅花10元購買飲品，就抱走1,000萬元特別獎；也有民眾消費者只花13元買茶葉蛋，幸運獲得100萬元雲端發票專屬獎，超級幸運。

本期全家共開出2組1,000萬元特別獎，除了台南市鹽水武廟店的10元飲品消費，另一組則落在新北市全家新店新和店，幸運兒花123元購買媽媽煮藝黃金霸王腿條、香烤雞腿條及豆奶，就將千萬獎金抱回家。

200萬元特獎同樣開出2組，分別落在台北市全家正興店與新竹市全家新竹大富店。其中台北市幸運兒僅花58元購買Let’s Café經典美式及茶葉蛋，就中得200萬元；新竹市則有民眾花104元購買富士蘋果，幸運成為200萬得主。

此外，本期還有5位消費者中得20萬元頭獎，開獎店舖分別位於台北、新北、桃園及台東，包括台北市全家和復店、新北市全家新莊建興店與三重三佾店、桃園市全家桃園高鐵一店，以及台東市全家台東車站店。其中一名幸運兒只花20元購買礦泉水，就抱回20萬元，其他中獎消費品項則包括FamiCollection不知春茶、Let’s Café單品美式、堅果、飲料及泡麵等。

為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部本期同樣提供雲端發票專屬100萬元獎，全家共開出2組，分別落在台中市全家台中柳川店與彰化縣全家員林青山店。其中台中幸運兒僅花13元買茶葉蛋就中100萬元；彰化則有消費者花33元購買茶葉蛋及礦泉水，也幸運抱走百萬獎金。

除了中獎機會，這次全家也推出「發票獎金放大術」10%購物金加碼優惠。消費者於指定領兌期間，持未綁定金融帳戶領獎、且中獎金額為1,000元（含）以下的統一發票，至全家門市兌獎時先出示會員條碼，並選擇將獎金存入Fami錢包或全盈+PAY帳戶，或儲值至悠遊卡、一卡通，即可享10%購物金回饋，最高100元。回饋購物金將匯入全家APP酷碰券，等於再多賺一筆日常消費金。

本期全家統一發票大獎中獎名單一次看。圖／全家便利商店提供