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太幸運！10元飲品換千萬獎金 全家本期11人抱走大獎
全家便利商店本期7至8月中獎發票，共有11位幸運兒抱回大獎，其中有6位消費者花費百元以內就幸運中獎，開獎店舖橫跨台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南與台東共八縣市。本期特別獎1,000萬元開出兩組，獎落台南市「全家」鹽水武廟店、新北市「全家」新店新和店。其中一名幸運兒僅消費10元購買飲品，就將千萬獎金抱回家；另一名消費者則消費123元購買媽媽煮藝黃金霸王腿條、香烤雞腿條及豆奶，即幸運摘下千萬獎金。
特獎200萬元開出2組，獎落於台北市「全家」正興店、新竹市「全家」新竹大富店，幸運得主僅花費58元購買Let's Café經典美式與茶葉蛋，便將200萬大獎入袋；另一位幸運兒則花費104元購買富士蘋果，一舉成為200萬獎金得主。
頭獎20萬元有5位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於台北市「全家」和復店、新北市「全家」新莊建興店、三重三佾店、桃園市「全家」桃園高鐵一店與台東市「全家」台東車站店，其中一名幸運得主僅花費20元購買礦泉水，就將20萬元獎金抱回家，其餘中獎發票購買品項包含FamiCollection不知春茶、Let's Café單品美式、堅果、飲料、泡麵等。
另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出2組，獎落台中市「全家」台中柳川店、彰化縣「全家」員林青山店，其中一位幸運得主僅花費13元購買茶葉蛋，即抱走100萬大獎；另一位消費者則消費33元購買茶葉蛋及礦泉水，亦喜獲百萬獎金。
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