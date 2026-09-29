快訊

美國好市多拿58.5億關稅退款...宣布商品大降價 台灣將跟進？官方回應了

柚子皮當胸罩、裙子帶幼童逛超市 金門幼兒園中秋創意惹爭議

亞運射擊／最後一發遭科威特老將逆轉 楊昆弼不定向飛靶摘銀

聽新聞
0:00 / 0:00

在全家只花10元中千萬！11張大獎發票出爐 中獎門市一次看

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家便利商店本期（115年7-8月）中獎發票，消費者消費123元購買媽媽煮藝黃金霸王腿條，即幸運摘下千萬獎金。 全家／提供
全家便利商店本期（115年7-8月）中獎發票，消費者消費123元購買媽媽煮藝黃金霸王腿條，即幸運摘下千萬獎金。 全家／提供

全家便利商店本期（115年7、8月）統一發票開出11位大獎得主，其中2人抱走1,000萬元特別獎，且有6名得主消費不到百元就中獎。最幸運的消費者僅花10元購買飲品，就一舉抱回千萬元；另有人花13元買茶葉蛋，也幸運中雲端發票100萬元專屬獎。

全家表示，本期11位大獎得主，中獎門市橫跨台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南及台東等8縣市。

其中，1,000萬元特別獎共開出2組，分別由台南市全家鹽水武廟店、新北市全家新店新和店開出。台南幸運兒僅花10元購買飲品，就抱走千萬元；另一名消費者則花123元購買媽媽煮藝黃金霸王腿條、香烤雞腿條及豆奶，同樣幸運中千萬元大獎。

200萬元特獎也開出2組，分別落在台北市全家正興店及新竹市全家新竹大富店。其中一名得主花58元購買Let’s Café經典美式與茶葉蛋，即中200萬元；另一名消費者則花104元購買富士蘋果，抱回200萬元。

20萬元頭獎則有5名消費者中獎，開獎門市包括台北市全家和復店、新北市全家新莊建興店及三重三佾店、桃園市全家桃園高鐵一店，以及台東市全家台東車站店。其中最低消費僅20元，購買一瓶礦泉水就中20萬元；其餘中獎商品包括FamiCollection不知春茶、Let’s Café單品美式、堅果、飲料及泡麵等。

雲端發票專屬100萬元獎方面，全家本期另開出2組，分別落在台中市全家台中柳川店及彰化縣全家員林青山店。其中一名得主僅花13元購買茶葉蛋，就抱走100萬元；另一名消費者花33元購買茶葉蛋及礦泉水，同樣中百萬元大獎。

全家也推出發票兌獎加碼活動，消費者於指定領兌期間，持未綁定金融帳戶領獎、且中獎金額1,000元以下（含）的統一發票至全家門市兌換，出示會員條碼後，選擇將獎金存入Fami錢包、全盈+PAY帳戶，或儲值至悠遊卡、一卡通，可獲10%購物金回饋，最高回饋100元；直接兌換店內商品也適用，購物金將匯入全家APP酷碰券。

發票 全家 統一發票

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

27元影印爽中千萬！7-ELEVEN統一發票開出11張大獎 幸運門市一次看

小七發票開出5個千萬獎！27元影印、29元買零食都中獎

9瓶水收近3000元網炸鍋！上海餐廳：明碼標價 無強制消費

強打升級戰 超商明年營收衝5,000億

相關新聞

10元買飲料中千萬！全家統一發票11位大獎幸運兒出爐 店舖領獎再加碼

幸運兒是你嗎？全家便利商店公布2026年7～8月期中獎發票，本期共有11位幸運兒抱回百萬、千萬大獎，其中更有6位消費者花費百元以內就幸運中獎，最狂的是有民眾僅花10元購買飲品，就抱走1,000萬元特別獎；也有民眾消費者只花13元買茶葉蛋，幸運獲得100萬元雲端發票專屬獎，超級幸運。

健康幣賺起來！ 「左流右新」疫苗10月開打 加碼肺鏈疫苗1950幣入袋

10月1日起公費流感、新冠疫苗開打，疾管署同步推出健康幣，接種流感疫苗可獲得450健康幣，新冠疫苗可獲取的健康幣是流感的一倍，可拿900幣，完成施打「左流右新」，一口氣可獲1350健康幣，若民眾願意增加保護力，施打肺炎鏈球菌疫苗則再拿600健康幣，三種疫苗最多可累計1950健康幣，累計健康幣可於12月起兌換健康商品。

桃園鐵路地下化平鎮臨時站來了 台鐵宣布：周六通車

桃園鐵路地下化階段性里程碑，幫助中壢車站分流的「平鎮臨時站」本周六將正式通車，每天停靠上下行車次共126列次，班表已公布於官網供旅客查詢。台鐵表示，平鎮臨時站班表已於7月改點時加入，因此啟用後，中壢站班表將不受影響。

流感高峰未退！單周奪30命「最小僅2歲」 就醫逼近14萬人次

流感疫情仍處流行期，受連假門診休診影響，上周門急診13萬8654人次，較上周略降3.2%，另新增87例重症病例及30例死亡，均以感染A型H1N1為多。死亡案例中，年紀最小的患者僅2歲，一位居住在南部的2歲男童確診A流後，隔天意識改變、癲癇，併發腦水腫、腦炎死亡。

74歲婦眼前突然「被黑影吃掉」…2天幾乎看不見 醫揭3大警訊

新竹74歲婦人右眼外側突然一片黑，短短2天黑影不斷往中央「吞噬」，幾乎看不見，檢查發現視網膜大片出血、積液，所幸緊急手術保住視力。醫師提醒，若黑影擴大、視野缺損或視力驟降，恐是視網膜剝離警訊，應立即就醫。

高雄竹炭月餅被控發霉！衛生局抽查已經賣光光 現場揪出多項缺失

中秋連假期間，有消費者反映三名區某烘焙業者銷售的竹炭月餅疑似發霉，業者卻以「竹炭絲」回應。高市衛生局今日派員查察後表示，經查現場無同品項月餅，另檢視其他原料及產品均未發現發霉情形，已現場抽驗一份產品，將視檢驗結果依規定處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。