在全家只花10元中千萬！11張大獎發票出爐 中獎門市一次看
全家便利商店本期（115年7、8月）統一發票開出11位大獎得主，其中2人抱走1,000萬元特別獎，且有6名得主消費不到百元就中獎。最幸運的消費者僅花10元購買飲品，就一舉抱回千萬元；另有人花13元買茶葉蛋，也幸運中雲端發票100萬元專屬獎。
全家表示，本期11位大獎得主，中獎門市橫跨台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南及台東等8縣市。
其中，1,000萬元特別獎共開出2組，分別由台南市全家鹽水武廟店、新北市全家新店新和店開出。台南幸運兒僅花10元購買飲品，就抱走千萬元；另一名消費者則花123元購買媽媽煮藝黃金霸王腿條、香烤雞腿條及豆奶，同樣幸運中千萬元大獎。
200萬元特獎也開出2組，分別落在台北市全家正興店及新竹市全家新竹大富店。其中一名得主花58元購買Let’s Café經典美式與茶葉蛋，即中200萬元；另一名消費者則花104元購買富士蘋果，抱回200萬元。
20萬元頭獎則有5名消費者中獎，開獎門市包括台北市全家和復店、新北市全家新莊建興店及三重三佾店、桃園市全家桃園高鐵一店，以及台東市全家台東車站店。其中最低消費僅20元，購買一瓶礦泉水就中20萬元；其餘中獎商品包括FamiCollection不知春茶、Let’s Café單品美式、堅果、飲料及泡麵等。
雲端發票專屬100萬元獎方面，全家本期另開出2組，分別落在台中市全家台中柳川店及彰化縣全家員林青山店。其中一名得主僅花13元購買茶葉蛋，就抱走100萬元；另一名消費者花33元購買茶葉蛋及礦泉水，同樣中百萬元大獎。
全家也推出發票兌獎加碼活動，消費者於指定領兌期間，持未綁定金融帳戶領獎、且中獎金額1,000元以下（含）的統一發票至全家門市兌換，出示會員條碼後，選擇將獎金存入Fami錢包、全盈+PAY帳戶，或儲值至悠遊卡、一卡通，可獲10%購物金回饋，最高回饋100元；直接兌換店內商品也適用，購物金將匯入全家APP酷碰券。
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