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消基會檢測農藥殘留 蔥不合格率20%、九層塔80%

中央社／ 台北29日電

蒜、蔥與九層塔是許多料理的靈魂佐菜，消費者文教基金會今天公布這3樣小葉菜類的農藥殘留檢測結果，蒜全部符合規定，蔥不合格率20%，九層塔不合格率高達80%。

消基會下午舉行記者會，說明5月至6月期間，於六都的傳統市場、超市及大賣場購買蒜、蔥與九層塔各10件，共30件樣品，委託財團法人台灣商品檢測驗證中心，進行410項農藥殘留與二硫代胺基甲酸鹽類農藥檢測。

消基會表示，希望掌握這3種佐菜農藥殘留現況，提供消費者日常選購與食安防護的參考。

消基會指出，這次測試的蒜、蔥與九層塔為農產品分類中的「小葉菜類」，30件樣品中，10件「蒜」檢驗結果均符合「農藥殘留容許量標準」規定；10件「蔥」檢驗結果有8件符合規定，其餘2件不符合規定；10件「九層塔」檢驗結果有2件符合規定，其餘8件不符合規定。

消基會表示，這次農藥殘留調查測試，蒜類的風險係數多數小於1，僅1件為1.2，殘留量仍符合標準；蔥類有7件風險係數小於1，其餘3件風險係數為1至2.4，其中2件殘留量不符合標準；九層塔類有2件風險係數小於1，其餘8件風險係數為2至141.9，殘留量均不符合標準。

另外，這次檢出10件不符合規定樣品中，蔥不合格率為20%，九層塔為80%，2類不符合規定樣品共計檢出16種農藥種類。

消基會指出，這次檢出10件農藥殘留不符合規定的樣品，若經主管機關判定不符「農藥殘留容許量標準」者，違反「食品安全衛生管理法」中的「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

消基會提醒消費者，這次測試有檢出「陶斯松」（殺蟲劑），「陶斯松」與「甲基陶斯松」是國際間廣泛使用的有機磷殺蟲劑，若長期、過度暴露在這類藥劑中，會危害人體的神經傳導，特別是嬰幼兒、孕婦等族群。

消基會指出， 「農藥殘留容許量標準」於2024年4月1日刪除陶斯松，緩衝期視類別約1至3年，環境部逐步禁用中，自今年1月1日起禁止輸出、販賣與使用陶斯松。

消基會表示，若違反農藥殘留規定情節重大者，主管機關得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

消基會建議消費者，九層塔農藥殘留不合格率顯著偏高，切勿因屬餐點配角或用量少而輕忽風險。清洗時避免「僅以清水簡單過水」，應落實「先浸泡、後流動水沖洗」原則，將剝皮前的大蒜、青蔥及九層塔浸泡清水10至15分鐘，再以流動細水逐葉、逐管反覆沖洗，藉水流帶走表面凹陷皺褶處及管狀結構內殘留的藥劑。

另外，因青蔥與九層塔極常以生食或輕度烹調形式點綴於外食中，消基會建議高風險族群（如孕婦、幼童及免疫力低下者），在料理時應儘量避免生食。

消基會建議政府，將「調味用特殊蔬菜」列為加強抽驗重點品項。農業主管機關應深入產地，強化農民用藥安全輔導，針對九層塔、青蔥等作物，定期指導農民精準拿捏藥劑「安全採收期」，避免採收間隔過短導致多重農藥超標，並積極推動生物防治及擴大合理減藥技術。同時，各主管機關共同建立「產銷追溯跨部會通報機制」。

針對九層塔與青蔥農藥殘留高違規率，消基會建議採購業者，優先選擇具「產銷履歷認證（TAP）」、有機標章或具檢驗合格證明的契作農戶與供應商，從通路端對產地施加安全用藥的經濟誘因。同時，具規模的餐飲與食品企業應將青蔥、九層塔等小葉菜類列為進貨驗收的高風險監測品項，建立定期或隨機快速農殘篩檢機制，及時發現問題商品，以便啟動暫停採購或汰換機制。

消基會 農藥殘留 六都

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