聽新聞
0:00 / 0:00
男嬰罹複雜先天性心臟病 高醫跨科搶救挺過難關
高雄1名男嬰產檢時發現罹患大動脈轉位（TGA）合併複雜先天性心臟病，出生約1週即接獲病危通知，後轉至高醫進行高難度心臟全矯正手術，男嬰目前9個月大，恢復情況良好。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天開記者會說明此案例治療過程，高醫團隊當時評估後，於男嬰出生2週時進行高難度心臟全矯正手術，術後以葉克膜（ECMO）支持心肺功能，男嬰目前9個月大，恢復情況良好。
高醫表示，男嬰出生後診斷除大動脈轉位外，還合併心室中隔缺損（VSD）及右心室雙出口（DORV），先於外院接受心導管「心房中隔氣球造口術」（BAS）維持血氧，之後轉院接受進一步治療。
高醫小兒心臟外科團隊表示，評估病況及手術風險後，為男嬰施行動脈轉位手術（ASO）、心室中隔缺損修補、心房中隔缺損修補及開放性動脈導管切斷等手術。術後考量新生兒心肺功能尚未恢復，團隊置放葉克膜支持，術後第3天順利移除葉克膜，度過危險期，經1個多月照護及復原後出院。
男嬰母親表示，產檢得知孩子心臟病情時相當恐慌，出生後又接獲病危通知，所幸轉至高醫接受治療。高醫提醒，產檢發現胎兒疑似異常時，家長可尋求具小兒心臟內外科專業的醫療團隊評估，及早掌握治療選項。
高醫心臟外科主任潘俊彥表示，複雜先天性心臟病手術具高度挑戰，需要小兒心肺科、心臟外科、麻醉、手術室、護理及加護病房等團隊合作，術後也須搭配營養及心肺復健照護。
高醫副院長陳芳銘表示，高醫身為醫學中心，對急、重、難、罕症照護責無旁貸，也持續作為地區及區域醫院的後援。小兒部部長徐仲豪指出，小兒部由小兒心肺科及重症照護團隊與心臟外科合作，盼協助先天性心臟病童獲得完整治療。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。