男嬰罹複雜先天性心臟病 高醫跨科搶救挺過難關

10月1日起公費流感、新冠疫苗開打，疾管署同步推出健康幣，接種流感疫苗可獲得450健康幣，新冠疫苗可獲取的健康幣是流感的一倍，可拿900幣，完成施打「左流右新」，一口氣可獲1350健康幣，若民眾願意增加保護力，施打肺炎鏈球菌疫苗則再拿600健康幣，三種疫苗最多可累計1950健康幣，累計健康幣可於12月起兌換健康商品。

2026-09-29 16:00