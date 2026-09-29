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高雄竹炭月餅被控發霉！衛生局抽查已經賣光光 現場揪出多項缺失

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
中秋連假期間，有消費者反映三名區某烘焙業者銷售的竹炭月餅疑似發霉，高市衛生局人員今日獲報後前往店面稽查。圖／高市衛生局提供
中秋連假期間，有消費者反映三名區某烘焙業者銷售的竹炭月餅疑似發霉，高市衛生局人員今日獲報後前往店面稽查。圖／高市衛生局提供

中秋連假期間，有消費者反映三名區某烘焙業者銷售的竹炭月餅疑似發霉，業者卻以「竹炭絲」回應。高市衛生局今日派員查察後表示，經查現場無同品項月餅，另檢視其他原料及產品均未發現發霉情形，已現場抽驗一份產品，將視檢驗結果依規定處理。

一名脆友昨日發文及附上照片指稱，某店家銷售的竹炭月餅疑似發霉，餅皮出現疑似黴菌物體，聯繫店家卻被告知，影片照片看不清楚是不是發霉；因保存期限剛好只到昨天（9月28日），連假期間不好通報衛生機關檢驗。

衛生局表示，今日派員至現場查察，業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險。經查現場無同品項月餅，另檢視其他原料及產品均未發現發霉情形。現場抽驗同製造場所生產產品一份，後續將視檢驗結果依相關規定辦理。

此外，衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，針對食材未覆蓋、員工私人物品未專區放置、未有從業人員教育訓練時數等缺失，依「食品安全衛生管理法」飭令業者限期改善，屆期未改善，依同法處新臺幣6萬元以上罰鍰。

衛生局提醒，消費者若對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或全國消費者服務專線1950反映尋求協助。

月餅 衛生局 高雄

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