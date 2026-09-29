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74歲婦眼前突然「被黑影吃掉」…2天幾乎看不見 醫揭3大警訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院眼科醫師邱瓊儀指出，婦人右眼外上側視網膜有大片出血及視網膜下積液。圖／中醫大新竹附醫提供
中國醫藥大學新竹附設醫院眼科醫師邱瓊儀指出，婦人右眼外上側視網膜有大片出血及視網膜下積液。圖／中醫大新竹附醫提供

新竹74歲婦人右眼外側突然一片黑，短短2天黑影不斷往中央「吞噬」，幾乎看不見，檢查發現視網膜大片出血、積液，所幸緊急手術保住視力。醫師提醒，若黑影擴大、視野缺損或視力驟降，恐是視網膜剝離警訊，應立即就醫。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科醫師邱瓊儀指出，婦人右眼外上側視網膜有大片出血及視網膜下積液，當時最擔心出血及剝離持續往中央黃斑部蔓延，影響中心視力，因此立即安排手術搶救。

邱瓊儀說，手術先沿著出血範圍進行雷射治療，降低出血持續往中央移動的風險，接著進行玻璃體內抗血管新生因子注射，以控制視網膜病變及出血，最後在眼內注入長效膨脹氣體，利用氣泡將血塊盡可能往外側推移，避免出血侵犯黃斑部。

此次採用玻璃體切除微創手術，手術時間約半小時，並以局部麻醉進行。邱瓊儀指出，這類手術術後疼痛感較低，也可避免全身麻醉風險，多數患者可採門診方式治療。婦人術後持續規律回診追蹤，原本的視網膜出血已逐漸消退，也沒有再次發生視網膜剝離。

邱瓊儀表示，視網膜退化及出血與年齡有關，而高血糖、高血壓、高血脂等「三高」，也可能增加眼底血管病變風險，因此平時除了控制三高、維持良好生活習慣，也應定期接受眼科檢查；葉黃素則可作為黃斑部保養的營養補充。

邱瓊儀建議，每年應追蹤視網膜狀況，尤其飛蚊症若突然大量增加，或出現視野缺損、黑影逐漸擴大、視力突然模糊等症狀，都可能是視網膜裂孔、出血甚至剝離的警訊，應盡速至眼科檢查，把握治療時機，以免延誤治療造成視力永久受損。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科醫師邱瓊儀指出，婦人右眼外上側視網膜有大片出血及視網膜下積液。圖／中醫大新竹附醫提供
中國醫藥大學新竹附設醫院眼科醫師邱瓊儀指出，婦人右眼外上側視網膜有大片出血及視網膜下積液。圖／中醫大新竹附醫提供

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