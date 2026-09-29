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桃園鐵路地下化平鎮臨時站來了 台鐵宣布：周六通車

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
桃園鐵路平鎮臨時車站預計本周六啟用，圖為臨時車站示意圖。圖／鐵道局提供
桃園鐵路平鎮臨時車站預計本周六啟用，圖為臨時車站示意圖。圖／鐵道局提供

桃園鐵路地下化階段性里程碑，幫助中壢車站分流的「平鎮臨時站」本周六將正式通車，每天停靠上下行車次共126列次，班表已公布於官網供旅客查詢。台鐵表示，平鎮臨時站班表已於7月改點時加入，因此啟用後，中壢站班表將不受影響。

為紓解桃園鐵路地下化工程施工期間中壢車站運輸，達到分流及舒緩周邊交通的目的，在地下化完工前，設置平鎮臨時站，先行提供民眾提早使用。交通部日前完成履勘作業，提出13項需改善事項。其中有3項「營運前需改善事項」，需由鐵道局、台鐵公司及桃園市政府改善完成後提出報告，經核准始能營運。

台鐵公司宣布，平鎮臨時站將於10月3日起啟用，每日停靠區間車上、下行共126列次，相關列車車次、時刻已公告於官網，旅客可使用App查詢。

台鐵公司指出，由於7月的大改點已經將平鎮臨時站納入規畫，因此中壢站班表將不因臨時站啟用改變。

台鐵公司表示，平鎮臨時站位於縱貫線基隆站起69公里處，介於中壢站與埔心站之間，為便捷都會區之大眾運輸服務及縮短城鄉差距，帶動地方發展與生活機能提升，規畫於桃園鐵路地下化完成前，先行設置平鎮臨時站，可供民眾提早使用。

台鐵 平鎮 鐵路地下化

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