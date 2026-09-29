中秋旅運創新高 交通部：國旅熱反映消費動能

交通部長陳世凱今天表示，今年中秋連假整體旅運量創新高，國內旅遊人次也明顯增加，在各項疏運措施及第一線人員全力投入下，整體交通運輸順利完成。他指出，國人出遊意願強、國旅人數創新高，也反映目前國內經濟景氣及消費動能維持一定水準。

第11屆立法院第6會期今天開議，立法院邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席，進行施政報告。

針對中秋、教師節連假疏運狀況，陳世凱在會前受訪表示，今年中秋連假期間各地湧現返鄉及旅遊人潮，無論鐵公路、航空或觀光景點，整體旅運量都相當可觀，尤其國內觀光景點及主題樂園人潮明顯增加，顯示國人利用連假出遊的需求持續升高。

他指出，面對創新高的旅運需求，交通運輸體系投入大量車輛、人力，全台第一線從業人員在連假期間堅守崗位，協助旅客返鄉及出遊，整體疏運仍順利完成。

陳世凱也分享自己的實際觀察，昨天晚間7時從台中開車北返，約晚間9時抵達台北，車程約2小時，國道整體車流相當順暢。他表示，從實際道路狀況及各項運輸量來看，這次連假雖然旅運量創新高，但交通運輸體系仍大致維持順暢。

對於今年國旅人數明顯增加，陳世凱認為，這不只是反映國人出遊需求，也顯示國內消費市場具有一定動能。連假期間民眾願意出門旅遊、消費，帶動交通及觀光相關產業，從旅運量及觀光景點人潮都可以看出國旅市場的熱度。

陳世凱特別感謝連假期間堅守第一線的交通運輸從業人員。他說，「大家都放假時，交通體系的同仁是在加班」，這幾天第一線人員承受相當大的工作壓力，仍持續投入疏運工作，讓旅客能夠平安順利完成行程。

他也感謝全台民眾在連假期間對交通疏運工作的體諒與配合，表示面對旅運需求不斷增加，交通部會持續檢視各項疏運措施，提升交通運輸服務品質。

針對24日高鐵部分車站出現大量候車人潮及擁擠情形，陳世凱表示，雖然此次連假整體疏運順利完成，但仍有需要檢討及精進之處。交通部預計明天召開疏運檢討會議，與高鐵、台鐵及相關運輸業者檢視運量及容量配置，作為未來連假疏運規劃參考。