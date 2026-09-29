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日本退稅新制將上路 要提早4小時到機場？達人示警：這類旅客「99%被抽查」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本退稅新制將於2026年11月1日上路，未來旅客購物時要先支付含稅價格，離境時再經海關確認商品確實攜出日本，之後才能取得退稅。聯路透社
日本退稅新制將於2026年11月1日上路，未來旅客購物時要先支付含稅價格，離境時再經海關確認商品確實攜出日本，之後才能取得退稅。聯路透社

日本退稅新制將於2026年11月1日上路，未來旅客購物時要先支付含稅價格，離境時再經海關確認商品確實攜出日本，之後才能取得退稅。新制還沒上路，就有不少旅客擔心機場可能塞車，甚至詢問「是不是要提早3、4小時到機場？」

對此，日本旅遊達人林氏璧在臉書發文表示，官方確實建議旅客提早抵達，但他認為一般旅客不必過度緊張。若不是購買大量精品、消費金額特別高的「退稅大戶」，且避開11月新制剛上路初期可能出現的混亂，仍可按照原本習慣，至少提前2小時到機場。

林氏璧指出，新制上路後，旅客在機場主要可能遇到3個關卡，包括免稅手續自助機台、海關檢查，以及部分退稅業者提供的現金退款。

旅客若有免稅品要託運，須先在託運前完成免稅確認；掃描護照後若顯示綠燈，代表不需進一步檢查，就能直接前往航空公司櫃檯報到、託運。若顯示紅燈，則必須前往海關出示免稅商品接受查驗。

日本官方也說明，自助機台從讀取護照到判定結果只需數秒，成田、羽田、關西、中部、福岡、新千歲及那霸等機場，也可在指定區域透過Visit Japan Web辦理。

至於哪些人容易被「亮紅燈」？林氏璧強調，官方並未公布海關查驗標準。他推測，由於購物紀錄會與護照資料連結，海關可能針對消費金額較高、高價或特定商品加強查核，也可能搭配隨機抽查。他認為，一般只買藥妝、超市食品或伴手禮的旅客，被查驗的機率應該不高；但若一次購買大量精品或消費金額龐大，「被抽到的機率應該接近99%」，這類旅客最好提早抵達機場。

林氏璧認為，新制真正可能耗時的地方，是被判定需要海關查驗後的排隊時間，以及少數選擇現場領取現金退款的旅客。若是使用信用卡或其他線上方式退款，多數情況不需在機場等候完成退款；官方制度則規定，旅客須在購買日起90天內離境，經海關確認商品攜出後，才由免稅店等業者退還相當於消費稅的金額。

林氏璧也提醒，2026年11月1日新制剛上路時，正值日本賞楓旺季，大型機場不排除短期出現排隊或流程混亂，因此前期確實可以多預留一些時間。但如果真的遇到排隊過長、已經快趕不上飛機，旅客仍可選擇直接放棄退稅，「退稅是旅客的權利，不是義務」，不必為了退回稅金冒著錯過班機的風險。

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