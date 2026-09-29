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消基會抽驗蒜、蔥、九層塔逾3成農藥超標 食藥署列「加強監測」項目

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署表示，蔬果農藥首重源頭管理，蒜、蔥、九層塔均已列為食藥署市售蔬果農藥殘留監測計畫指定加強監測項目，不符規定者均依法溯源處辦，移請農政機關加強輔導農民正確用藥。聯合報系資料照
食藥署表示，蔬果農藥首重源頭管理，蒜、蔥、九層塔均已列為食藥署市售蔬果農藥殘留監測計畫指定加強監測項目，不符規定者均依法溯源處辦，移請農政機關加強輔導農民正確用藥。聯合報系資料照

消基會今天指出，近期選購蒜、蔥與九層塔，共計30件樣品進行410項農藥殘留與二硫代胺基甲酸鹽類農藥檢測，結果顯示，高達3分之1樣本不符「農藥殘留容許量標準」規定。 對此，食藥署表示，蔬果農藥首重源頭管理，蒜、蔥、九層塔均已列為食藥署市售蔬果農藥殘留監測計畫指定加強監測項目，不符規定者均依法溯源處辦，移請農政機關加強輔導農民正確用藥。

消基會於六都抽驗30件樣本，發現違規的2件蔥、8件九層塔不符規定，也就是約3成樣本農藥超標，食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，該署已將案件移送轄區地生衛生局依法調查，並依「食安法」處理並開罰，蔬果農藥首重源頭管理，蒜、蔥、九層塔均已列為食藥署市售蔬果農藥殘留監測計畫指定加強監測項目，不符規定者均依法溯源處辦，移請農政機關加強輔導農民正確用藥。

魏任廷指出，食藥署與地方政府衛生局共同執行「115年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，抽樣對象即包括蒜、蔥及九層塔，分別為基於風險精準抽驗的597件樣本，及隨機抽選289件產品，發現前者檢驗結果479件符合規定，合格率為80.2%，不合格率約2成；後者280件符合規定，合格率96.9%，不合格率約3％，顯示精準抽樣可提高接出不合格產品機率，提升整體食安管理成效。

蒜、蔥及九層塔已被食藥署納入加強監測品項，將擴大抽驗。魏任廷建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具「有機、產銷履歷及CAS優良農產品」等標章農產品，或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全；此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

此外，國內部分糧食需要仰賴進口，魏任廷強調，食藥署會在邊境做好把關，透過邊境查驗機制攔阻不合格產品，並運用人工智慧（AI）「邊境預測智能系統」協助風險管理，提升查驗效率，守護國人食品安全。

超標 消基會 抽驗

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