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台鐵平鎮臨時站10月3日啟用 每日停靠126列次區間車
台鐵公司今天宣布，平鎮臨時站將於10月3日正式啟用，每日停靠區間車上、下行共126列次，將協助中壢車站運輸分流及紓緩周邊交通。
台鐵發布新聞稿指出，平鎮臨時站位於桃園市平鎮區，縱貫線基隆站起69公里處，介於中壢站與埔心站之間，為便捷都會區大眾運輸服務及縮短城鄉差距，帶動地方發展與生活機能提升，因此規劃於桃園鐵路地下化完成前，先行設置平鎮臨時站，可供民眾提早使用。
台鐵表示，平鎮臨時站將於10月3日啟用，每日停靠區間車上、下行共126列次，相關列車車次、時刻，可在台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
在平鎮臨時站啟用後，台鐵指出，將可協助中壢車站運輸分流及周邊交通紓緩，落實鐵路捷運化目標，解決都會區通勤需求，吸引私人運具轉搭台鐵，間接減少二氧化碳排放及空氣污染。
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