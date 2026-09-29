流感高峰未退！單周奪30命「最小僅2歲」 就醫逼近14萬人次

流感疫情仍處流行期，受連假門診休診影響，上周門急診13萬8654人次，較上周略降3.2%，另新增87例重症病例及30例死亡，均以感染A型H1N1為多。死亡案例中，年紀最小的患者僅2歲，一位居住在南部的2歲男童確診A流後，隔天意識改變、癲癇，併發腦水腫、腦炎死亡。

疾管署統計，9月20日至26日流感門急診就診13萬8654人次，較前一周下降3.2%，研判與連假期間部分門診休診有關。疫情仍處高點，上周新增87例重症、30例死亡，以感染A型H1N1為主。

本流感季累計1673例重症、334例死亡；重症患者以65歲以上長者及慢性病患者為主，分別占65.9%、83.4%，另有67.7%未接種本季流感疫苗。目前社區流行病毒仍以A型流感為主，其中H1N1占87.7%。

疾管署防疫醫師林詠青說明流感死亡個案，其中一名是南部2歲男童，無潛在病史，未接種本劑流感疫苗，9月上旬出現高燒超過40度、咳嗽有痰，在診所快篩後確認為A流，醫師開立口服抗病毒藥物後返家。不料，隔天男童意識改變，送急診就醫，持續出現意識不清、癲癇等症狀，斷層掃描後發現腦水腫，為流感併發腦炎，收住加護病房。

然而，男童症狀未改善，腦水腫快速惡化，造成瀰漫性腦水腫，惡化為急性壞死性腦炎，在9月下旬過世，從住院到死亡約2周。同住接觸者，3人在9月上旬到中旬也出現流感症狀，口服抗病毒藥物治療。

相較於流感疫情，國內的新冠疫情雖整體呈現下降，但仍處於流行期，疾管署統計，9月22日到9月28日總計新增33例本土重症病例及14例本土死亡病例。

林詠青說，上周新增的14例新冠死亡案例中，其中一名為中部50幾歲男性，有糖尿病慢性病史，去年11月接種新冠疫苗，9月中旬發燒、呼吸困難、痰液變多，到急診就醫，新冠快篩陽性，X光顯示雙側肺炎，住加護病房治療，使用抗生素與抗病毒藥物。然而血氧濃度無法改善，肺炎惡化，併發呼吸衰竭，住院5天後在9月下旬死亡。

疾管署提醒，近期氣溫有轉涼趨勢，請民眾務必做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀，宜戴口罩及早就醫、生病在家休息等措施。

因應流感疫情持續，疾管署已延長公費流感抗病毒藥劑擴大使用之期限至10月31日止，如有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應盡速就醫，並由醫師評估是否符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，以把握用藥時機，降低併發重症風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。