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婚假新增六天10月上路 政府同步補助工資

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部修正《勞工請假規則》將婚假由八日延長到14日，並發布自2026年10月1日生效；同步修正發布《友善育兒職場婚孕產假薪資補助要點》，針對新增婚假第九天至第14天共六天工資，雇主依法發給勞工後，由政府全額補助，補助要點同步於10月1日生效，10月1日即開始受理申請。

勞動部說明，依規定婚假期間雇主應照給工資，增加的6日婚假，為鼓勵企業支持勞工，雇主於給付勞工婚假工資後，可向勞動部勞工保險局申請第九日至第14日全額工資補助。

申請流程全面比照原「產檢假、陪產檢及陪產假薪資補助」模式，雇主於勞工請畢婚假或請畢前終止契約，並依法給付婚假第九日至第14日之工資後，可利用單位憑證登入「勞保局e化服務系統」線上申請，也可至勞保局官網下載填妥「婚假工資補助申請書」，以掛號郵寄或親送方式至勞保局。

勞動部提到，10月1日婚假新制上路，雇主可向勞保局申請給付給勞工婚假第九天到第14天工資補助，2026年受理之申請案件，經勞保局審查符合規定者，原則於2027年1月底前完成首次發給；2027年1月以後，受理之申請案件，則於次月底前核發，惟仍須俟2027年度預算通過後始得發給。

另特別提醒，雇主至遲應於「給付勞工婚假工資後二年內」完成申請，請雇主務必留意申請期限。

勞保局將會已於該局官網首頁設立「友善職場婚孕產育兒專區」。專區內容包含線上申辦懶人包與1分鐘操作教學影片、薪資補助相關資訊及常見問答（QA）等，可輕鬆查詢到所需資訊與操作指引，讓申請流程更加清楚、便利與快速，歡迎雇主多加利用。

勞動部表示，從結婚、迎接新生命到陪伴孩子成長，每一個階段都是家庭的重要時刻，也需要更友善的職場支持。婚假延長並由政府協助分擔新增日數的工資，讓勞工在人生的重要時刻多一點從容，有更充裕的時間籌備婚事、迎接人生新階段，也減輕雇主支持員工成家的負擔。

勞動部未來將持續推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」各項措施，逐步完善婚、孕、產、育各階段的職場支持，讓安心成家、兼顧工作與家庭，成為勞工更踏實的選擇。

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