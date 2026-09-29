1至8月赴美人次達31.5萬 台灣列第19大長程客源國

交通部今召開2026年9月道路交通安全說明記者會，根據統計，2026年1至7月因交通事故死亡有1569人，與去年及2023年基準年同期相比均有下降。上月首度達到15％降幅目標的交通死亡人數又下降，高齡者死亡數則增加33人。交通部表示，降幅趨勢起起伏伏為正常情況，已注意到高齡者死亡數攀升，除呼籲行人勿直接穿越馬路，也建議身著亮色衣物。

2026-09-29 13:17