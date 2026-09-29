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1至8月赴美人次達31.5萬 台灣列第19大長程客源國
美國旅遊推展協會會長唐靜儀今天表示，1至8月台灣赴美旅客高達31.5萬人次，較去年同期成長8.4%，讓台灣持續位列美國的第19大長程客源國。
美國旅遊推展協會今天舉行今年第3季季會，唐靜儀說，雖然今年燃油費增加，但台灣旅客赴美的成績單仍表現亮眼，旅客數穩健成長。
唐靜儀說，根據統計，今年1至8月赴美旅客來到31.5萬人次，雖然沒有超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）前，但整體表現仍較去年成長8.4%，位列美國的第19大長程客源國。
唐靜儀分析，台灣旅客的消費力道強勁，赴美地點以加州、紐約、拉斯維加斯等地為主，加上台灣國籍航空開航新航點，美籍航空調整班機時間、便利轉機，以及更換新機型提高舒適度等，今年可望持續維持赴美熱度。
唐靜儀認為，台灣旅客正探索全美多元化的旅遊目的地，搭配航線與航班選擇增加，有助將觀光效益延伸至傳統門戶城市之外。
美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如舉例，像是費城、鳳凰城與休士頓等地，都受惠新航點開航或者鄰近區域有直飛航班等，讓台灣旅客增加停留時間。
蔡璧如說，台灣旅客與COVID-19前相比，平均停留時間從7天延長至11天，消費金額亦隨之提高，且隨著旅客赴美力道成長，今年旅客人數可望創新紀錄。
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