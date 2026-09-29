快訊

周玉蔻爆晶華滾床案仍要關 高院輕判9月理由曝：一審偏離量刑行情

亞運克拉術／施劉俐伶0：5落敗獲銀牌 中華隊2銀1銅收尾

72歲皇冠雜誌熄燈！台灣最長壽的文學雜誌之一 12月出版最後1期

聽新聞
0:00 / 0:00

非法民宿疑惡意漲價50% 中市觀旅局：最高可罰200萬元並勒令歇業

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市觀光旅遊局專員張秀琴說明，遊客投訴住宿被惡意漲價一案。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀光旅遊局專員張秀琴說明，遊客投訴住宿被惡意漲價一案。圖／台中市觀旅局提供

民眾上網投訴，今年過年計畫國旅在台中找包棟民宿，5月網路預訂包棟名宿，12人2晚7萬7000元，本月26日收到房東的漲價通知，直接漲價快50%，民眾控訴惡意漲價；台中市政府觀光旅遊局今天表示，經查該民宿為未領取旅館業登記證非法旅宿，中市府旅館業聯合稽查小組將稽查，按經營事證，依「發展觀光條例」第55條裁處10至200萬元罰鍰，並勒令歇業。

民眾上網投訴指控「國旅房東的貪婪模樣」，他說今年過年想說難得國旅要找台中包棟，5月在訂房平台預訂包棟名宿，12人2晚7萬7000元，直到9月26日收到房東的漲價通知，漲到3萬3550元，直接漲價快50%，民眾說，合法合規訂購住宿換來的是惡意的漲價，價錢不如預期，房東可以任意取消住宿，因為訂房者不同意所以被取消了，民眾目前正在苦惱替代方案。

有關民眾反映台中包棟民宿惡意漲價一案，台中市政府觀光旅遊局今天表示，經查該民宿為未領取旅館業登記證非法旅宿，中市府旅館業聯合稽查小組將前往稽查，按經營事證，依「發展觀光條例」第55條裁處10至200萬元罰鍰，並勒令歇業。

觀旅局呼籲，民眾旅遊住宿務必事先至交通部觀光署設立的台灣旅宿網查詢合法旅館或民宿，或於現場投宿前查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」或「民宿登記證」及專用標識牌，千萬不可入住日租套房等非法旅宿，保障自身權益與生命安全。

民宿 漲價 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋教師4天連假逾165萬人衝國旅 景區、樂園成熱門旅遊地點

國旅人潮翻倍！連假第3天仍有50萬人 國家風景區增136％、樂園飆158％

27元影印爽中千萬！7-ELEVEN統一發票開出11張大獎 幸運門市一次看

男赴日12天噴掉38萬！回台跟女友借錢吃飯 網狂問：錢花去哪

相關新聞

自駕環球惹議1／飛行網站原始紀錄露餡？林睿哲遭疑未完成自駕壯舉

宣稱首位純台灣籍飛行員自駕環球飛行的林睿哲（Roger Lin），今年6月駕駛N688TW抵達台北松山機場時，引發媒體聚焦報導，還被稱為「台灣之光」，他個人也在臉書經營「飛行員林睿哲的自駕環球飛行 Pilot Roger’s Around the World Flight」粉專，有1.2萬人追蹤，但林睿哲近來卻遭航空界質疑恐未完成自駕壯舉。

對號座竟被補票坐走？ 高鐵澄清非一位雙賣：腳痛旅客「空位搭乘」

中秋疏運剛落幕，台灣高鐵單日疏運量創下營運來最高峰，自由座車廂被擠爆，甚至外溢到一般對號座車廂。有對號座旅客誤闖自由座車廂，等到終於可以回到座位時，卻發現位子已被他人補票坐走，質疑是否超賣。對此，高鐵否認，強調非「一位雙賣」，而是針對腳痛旅客透過補票，安排「空位搭乘」。

醫療奉獻獎得主美籍修女華淑芳辭世 「美國鼻子台灣心」奉獻台灣60年

天主教嘉義聖馬爾定醫院創辦人、崇仁醫護管理專科學校創辦人，美籍修女華淑芳（Siser Mary Paul Watts），上午7時40分蒙主寵召，在聖馬爾定醫院安詳辭世，享壽94歲，這位從美國遠渡重洋來台、長年投入偏鄉醫療與護理教育的修女，走過一甲子以上歲月，曾獲醫療奉獻獎，始終以「哪裡有需要，便往哪裡去」自許，將人生最精華的歲月奉獻給台灣。

植牙孤兒／低價植牙做一半 病患求助無門

主打平價植牙的「雅德思」牙科集團於八月爆發營運危機，不少植牙療程做到一半的病患求助無門，在社群平台成立「雅德思療程中斷患者互助平台」，成員超過兩百人。一名牙醫師說，依照行規，絕大部分同業不會接手照顧其他診所患者，這些個案恐成「植牙孤兒」。

交通事故死亡數首達15%降幅目標 高齡死亡卻增33人、3縣市最嚴重

交通部今召開2026年9月道路交通安全說明記者會，根據統計，2026年1至7月因交通事故死亡有1569人，與去年及2023年基準年同期相比均有下降。上月首度達到15％降幅目標的交通死亡人數又下降，高齡者死亡數則增加33人。交通部表示，降幅趨勢起起伏伏為正常情況，已注意到高齡者死亡數攀升，除呼籲行人勿直接穿越馬路，也建議身著亮色衣物。

交通部、警政署7月起重新定義毒駕肇因統計 毒駕且有違規行為都納入

毒駕事件頻傳，交通部除修法加重懲處，經與內政部警政署討論後，重新定義毒駕肇因統計。過往駕駛違規闖紅燈者撞到毒駕者，因該毒駕者還未有違規如闖紅燈、紅燈右轉等違規行為，因此該事故不納入毒駕事件，導致毒駕件數及人數統計較不貼近實際情況，交通部及警政署今宣布，7月起重新定義肇因統計，未來只要毒駕有違規行為都納入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。