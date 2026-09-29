非法民宿疑惡意漲價50% 中市觀旅局：最高可罰200萬元並勒令歇業

民眾上網投訴，今年過年計畫國旅在台中找包棟民宿，5月網路預訂包棟名宿，12人2晚7萬7000元，本月26日收到房東的漲價通知，直接漲價快50%，民眾控訴惡意漲價；台中市政府觀光旅遊局今天表示，經查該民宿為未領取旅館業登記證非法旅宿，中市府旅館業聯合稽查小組將稽查，按經營事證，依「發展觀光條例」第55條裁處10至200萬元罰鍰，並勒令歇業。

民眾上網投訴指控「國旅房東的貪婪模樣」，他說今年過年想說難得國旅要找台中包棟，5月在訂房平台預訂包棟名宿，12人2晚7萬7000元，直到9月26日收到房東的漲價通知，漲到3萬3550元，直接漲價快50%，民眾說，合法合規訂購住宿換來的是惡意的漲價，價錢不如預期，房東可以任意取消住宿，因為訂房者不同意所以被取消了，民眾目前正在苦惱替代方案。

有關民眾反映台中包棟民宿惡意漲價一案，台中市政府觀光旅遊局今天表示，經查該民宿為未領取旅館業登記證非法旅宿，中市府旅館業聯合稽查小組將前往稽查，按經營事證，依「發展觀光條例」第55條裁處10至200萬元罰鍰，並勒令歇業。

觀旅局呼籲，民眾旅遊住宿務必事先至交通部觀光署設立的台灣旅宿網查詢合法旅館或民宿，或於現場投宿前查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」或「民宿登記證」及專用標識牌，千萬不可入住日租套房等非法旅宿，保障自身權益與生命安全。