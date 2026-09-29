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搶攻日本旅遊旺季 觀光署赴日推台灣遊、祭最高8千元重遊優惠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

看好日本年底出境旅遊需求，交通部觀光署攜手台灣觀光協會赴日搶客，號召旅行業、旅宿業、航空公司及中央、地方政府等65個單位、97名代表，參加日本最大旅展「Tourism EXPO Japan」，除打造台灣館推廣台灣旅遊，也透過B2B旅遊推廣活動，爭取日本旅行業者開發更多赴台旅遊商品，並祭出最高新台幣8,000元重遊優惠，持續擴大日本旅客來台市場。

觀光署統計，今年1至7月日本旅客來台突破75萬人次，占整體來台旅客15.53%，為台灣重要國際客源市場。觀光署表示，隨著日本旅客來台自由行比例已超過七成，加上台日航班及台灣國內交通便利，近年「南進北出」、「北進南出」等跨區遊程逐漸普及，將持續透過線上及實體活動搶攻日本市場。

此次台灣館以台灣觀光品牌「Waves of Wonder」為主軸，運用波浪曲線及從清晨、白晝、夕暮到夜晚的色彩變化，呈現台灣24小時旅遊魅力，並導入鐵道沉浸式體驗、茶席及主題旅遊講座，從鐵道、茶藝、自行車到文化體驗，推廣台灣多元旅遊玩法。

除靜態展示外，台灣館也安排茶藝展演、藺草編織、口簧琴DIY及太魯閣族樂舞演出，並邀請日本鐵道YouTuber「ひろき／鉄道Channel」及自行車KOL「Kenta-san」分享台灣旅遊經驗，透過日本在地意見領袖接觸消費者。

針對日本旅客重遊市場，觀光署推出「重遊台灣‧福氣加倍」活動，預計10月起上路，鼓勵日本旅客「老朋友帶新朋友」來台，符合活動條件者有機會獲得最高8,000元消費金；另搭乘高鐵前往台中以南的外國旅客，也可享「二人同行、一人免費」優惠，吸引旅展現場民眾詢問。

除了面向一般消費者推廣，觀光署也加強與日本旅行業者合作。9月28日在東京舉辦B2B台灣觀光推廣及懇親會，吸引約100位東京主要旅遊業者參加，介紹最新獎勵及會議旅遊補助等方案，並促成台日業者超過300場洽談，擴大後續旅遊商品合作機會。

觀光署表示，這次赴日參展除推廣台灣旅遊品牌，也希望透過消費者端宣傳及旅行業端合作雙軌並進，帶動日本旅客來台及重遊需求。配合「觀光雙輪驅動方案─強化國際觀光動能」，後續將持續在日本市場擴大宣傳，爭取年底出境旅遊旺季商機。

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