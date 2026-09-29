交通事故死亡數首達15%降幅目標 高齡死亡卻增33人、3縣市最嚴重

交通部今召開2026年9月道路交通安全說明記者會，根據統計，2026年1至7月因交通事故死亡有1569人，與去年及2023年基準年同期相比均有下降。上月首度達到15％降幅目標的交通死亡人數又下降，高齡者死亡數則增加33人。交通部表示，降幅趨勢起起伏伏為正常情況，已注意到高齡者死亡數攀升，除呼籲行人勿直接穿越馬路，也建議身著亮色衣物。

根據統計，今年1至7月交通事故死亡數為1569人，相較2025年減少18人，降幅1.1％，與基準年2023年相比較減少220人，降幅12.3％；在各項重要指標中，機車、酒駕、行人、兒少等死亡人數均下降。

1至7月高齡者死亡數達697人，雖較基準年2023年減少22人，降幅3.1％，但與2025年相比，增加33人，增幅5％，其中增加最多前3名縣市分別為桃園市25人、台中市14人、花蓮縣13人。

此外，今年1至6月交通事故死亡數為1333人，較基準年2023年同期減少236人，降幅約15%，首度達到交通死亡人數15%的降幅目標。但1至7月交通事故死亡數又增至1569人，雖與2023年相比減少220人，降幅12.3％，但又遠離15％降幅。

交通部路政及道安司長吳東凌說，交通事故死亡數的增加，進而影響交通死亡人數的降幅是正常狀況，但發現1至7月高齡者死亡數攀升，分析主要原因是下半年日夜溫差大、日照時間短且天黑的時間變早，呼籲高齡者早晚外出需多注意安全，並建議身著亮色服裝。

至於高齡者死亡數增加最多的桃園、台中、花蓮等3縣市，吳東凌指出，造成高齡者死亡的主要肇因為機車，占整體肇因的50％，機車事故常發生路口機車左轉時，被對向車輛撞擊，這也是為何交通部不斷評估是否開放機車直接左轉的原因之一。

行人事故占20％，常見行人於交叉路口被機車側撞，1至7月有44件，占54.32％；另外，行人穿越馬路占52％，呼籲左轉車輛需多注意，盡量兩段式左轉，也提醒行人不要違規、直接穿越馬路。