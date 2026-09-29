第4屆「小店永豐故事展」10/2華山登場！集結小店魅力展覽、13攤風格市集以及跨域講座，多元活動一起成團開張！
由永豐基金會連年舉辦的第4屆「小店永豐故事展」，即將於10月2日至10月4日在華山文創園區盛大登場。今年展覽以「成團，開張！Together, a better life.」為核心主題，集結全台10間深耕土地的計畫入選小店，從地方創生、傳統工藝、文化與永續等多種面向展現深耕成果。同時也帶來13間風格小店出攤市集，以及兩場跨域主題講座，帶領大眾重新認識地方文化的生命力與創新轉變。
永豐基金會長期關注並資助台灣各角落的在地店家，鼓勵小店發揮自身專業、連結在地資源，成為轉動社區與促進永續正向改變的關鍵支點。第4屆入選的10家小店各自帶著獨特的核心動詞與行動哲學，在展覽中展現經營成果深刻故事。
10間小店動能展現 13攤風格市集與限定體驗工作坊成團開張
「10家小店，10個地方動詞」，小店永豐故事展以動詞串連小店理念，展現各具特色的經營哲學與土地故事。週末（10/3–10/4）更推出熱鬧的「小店永豐市集」，匯聚13間來自全台的在地小店，涵蓋農產加工、地方創生、傳統工藝與生活設計等領域。包含大山北月、金喜檸檬、布拉谷嚴選、Good Jam+、山傑號竹工、even studio及無尾香蕉動物學校等品牌共同參展。現場追蹤《永豐基金會》FB粉專還可免費體驗限定版蓋章活動；週末亦規劃「新旺集瓷」彩繪公仔與「布拉谷嚴選」手作梅粉等限定手作工作坊，讓民眾親身感受土地與工藝交織的創意魅力。
跨域專家齊聚主題講座 「地方策展x品牌企劃」深度拆解小店營運心法
展覽期間特別於週末（10/3-10/4）下午舉辦兩場免費主題講座，邀集四位重量級專家跨界對談。10月3日（六）首場講座以「地方策展｜從土地出發的策展思考」為題，由資深策展人馮馨對談「九日良田」主理人陳明忠，分享如何將在地文化轉譯為獨特體驗；10月4日（日）第二場則聚焦「品牌企劃｜風味體驗度量衡」，由咖啡創業整合經理人王詩鈺對談飲食文化策展人馮忠恬，解析全方位餐飲體驗與品牌建置的秘密。講座已開放線上免費報名，全程參與者更享有「永豐股票禮品卡」的抽獎資格。
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【活動資訊】
第4屆小店永豐故事展──成團．開張 Together, A Better Life.
活動地點：華山1914文創產業園區 中4B館
【展覽時間】
2026/10/2-3（五、六）11:00-20:00
2026/10/4（日）11:00-18:00
【市集時間】
2026/10/3（六）11:00-20:00
2026/10/4（日）11:00-18:00
＊活動皆免費入場，最後入場時間為閉館前半小時
【主題講座資訊】
場次1──10/3（六） 14:00-15:30
【#地方策展｜從土地出發的策展思考】
策展人／馮馨 ╳ 九日良田主理人／陳明忠
✅從策展思考出發，將文化轉譯成獨特的觀展體驗
✅地方扎根與經營，讓小店品牌也能成為地方故事的載體
場次2──10/4（日） 14:00-15:30
【#品牌企劃｜風味體驗度量衡】
咖啡創業整合經理人／王詩鈺 ╳ 飲食文化策展人／馮忠恬
✅打造飲食品牌力，以企劃將風味與故事連結
✅舌尖的品牌體驗，全方位的品牌企劃創造完整體驗，放大美好風味
【免費報名】2026小店永豐故事展－小店主題講座：地方策展 ╳ 品牌企劃：https://www.accupass.com/event/2609070655407568869210
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